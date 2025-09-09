Soudan: Kassala achève les préparatifs du troisième forum d'investissement

L'État de Kassala a achèvé tous les préparatifs du troisième forum d'investissement, prévu les 9 et 10 de septembre.

Le Wali par intérim de Kassala, le généra Al-Sadig Mohamed Al-Azraq, a déclaré que ce forum, sous le slogan « Un État généreux et des opportunités d'investissement prometteuses », constitue une véritable opportunité de mettre en valeur les caractéristiques et les avantages de l'État.

Plusieurs délégations sont arrivés à Kassala pour y participer, notamment les walis des États de Gedaref et de la mer Rouge, ainsi que des représentants d'autres États, d'entreprises et de personnes intéressées par l'investissement.