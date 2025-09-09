Soudan: Une équipe de l'Autorité de l'aviation civile inspecte les dispositions prises pour la reprise des opérations à l'aéroport international de Khartoum

8 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Une équipe d'inspecteurs de différents services de l'Autorité de l'aviation civile arrivera mercredi à l'aéroport international de Khartoum dans le cadre des dispositions prises pour sa remise en service.

L'équipe est dirigée par Abu Bakr Al-Siddiq Mohamed Abdullah, directeur général de l'Autorité de l'aviation civile. Cette étape vise à garantir la pleine préparation de l'aéroport et sa conformité à toutes les normes internationales de sécurité et de sûreté aériennes auxquelles l'Autorité s'est engagée, en prévision de la publication du Bulletin de sécurité des opérations aéroportuaires.

Cette étape s'inscrit dans le cadre des efforts urgents déployés pour assurer une reprise fluide et sûre du trafic aérien à l'aéroport de Khartoum, au service des passagers et conformément aux exigences internationales auxquelles le Soudan s'est engagé.

