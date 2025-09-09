Soudan: Dr Nowara affirme le soutien de l'État au rôle des femmes dans la reconstruction

La membre du Conseil de souveraineté de transition (CST) Dr Nowara Abu-Mohamed Tahir, a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir les femmes et à renforcer leur rôle dans la reconstruction, la stabilité et la paix.

S'adressant à l'atelier intitulé « Agenda des femmes soudanaises et participation équitable à la reconstruction d'après-guerre », organisé par le Groupe national des femmes en collaboration avec l'Unité de lutte contre les violences faites aux femmes et l'Institut d'études féminines de l'Université de la mer Rouge, la Dre Nowara a souligné que les femmes se sont révélées être un pilier du travail national, de l'élaboration des politiques et de la reconstruction des institutions de l'État.

Elle a souligné que la participation des femmes à ce moment critique est un devoir national.

Plusieurs communications ont été présentées lors de l'atelier, avec la participation d'institutions compétentes.