Soudan: Dr Nowara affirme le soutien de l'État au rôle des femmes dans la reconstruction

8 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La membre du Conseil de souveraineté de transition (CST) Dr Nowara Abu-Mohamed Tahir, a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir les femmes et à renforcer leur rôle dans la reconstruction, la stabilité et la paix.

S'adressant à l'atelier intitulé « Agenda des femmes soudanaises et participation équitable à la reconstruction d'après-guerre », organisé par le Groupe national des femmes en collaboration avec l'Unité de lutte contre les violences faites aux femmes et l'Institut d'études féminines de l'Université de la mer Rouge, la Dre Nowara a souligné que les femmes se sont révélées être un pilier du travail national, de l'élaboration des politiques et de la reconstruction des institutions de l'État.

Elle a souligné que la participation des femmes à ce moment critique est un devoir national.

Plusieurs communications ont été présentées lors de l'atelier, avec la participation d'institutions compétentes.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.