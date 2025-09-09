Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Choc frontal ce mardi entre les Léopards de la RDC et les Lions du Sénégal

9 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La RDC et le Sénégal s'affrontent ce mardi 9 septembre à partir de 17 heures au Stade des Martyrs de Kinshasa en marge de la 8ème des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les ambitions sont fortes de part et d'autre, promettant ainsi une de belles affiches de ce Groupe B.

Sans mâcher ses mots, lors de la conférence de presse d'avant match, le sélectionneur et manageur national, Sébastien Desabre a mis l'accent sur la signification des victoires à domicile :

« La qualification pour la Coupe du monde 2026 passait par les victoires à domicile. Nous avons eu la chance d'avoir trois victoires à domicile sans prendre de buts. Ça sera notre quatrième, nous devons nous concentrer sur nous ».

Les Léopards ont en effet pris 56,25 % de leurs points au mythique Stade des Martyrs (9 points sur 16) et 3 victoires bonifiées par 4 buts marqués et 0 but encaissé au « Grand Libulu ».

Le Sénégal s'est préparé

En novembre 2023, les hommes de Sébastien Desabre avaient battu la Mauritanie par 2 buts à 0 puis ont mis 1 but à 0 au Togo en juin 2024 et, 1 but à 0 encore contre le Soudan du Sud en mars 2025 toujours au Stade des Martyrs.

Les Lions de la Teranga (15 points) ont 1 point de moins que la République Démocratique du Congo (16 points) et, obligés de battre les Léopards pour prendre la première place. Leur sélectionneur, Pape Thiaw, a d'ailleurs affirmé que ses poulains sont venus à Kinshasa « avec beaucoup d'ambitions. Nous connaissons les joueurs de la République démocratique du Congo, avec beaucoup de qualités et nous ferons de notre mieux pour bien les gérer ».

Cependant, les Léopards peuvent se contenter d'un nul pour continuer leur rêve de retrouver la Coupe du Monde en 2026, après la dernière qualification en 1974.

