Addis-Abeba — S'exprimant en marge du deuxième Sommet africain sur le climat (AEC2), qui se tient à Addis-Abeba sous le thème « Accélérer les solutions climatiques mondiales : Financer le développement résilient et vert de l'Afrique », Moses Vilakati, commissaire de l'Union africaine en charge de l'Agriculture, du Développement rural, de l'Économie bleue et de l'Environnement durable, a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de parler d'une voix unie afin de débloquer les mille milliards de dollars de financements climatiques promis au continent.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le commissaire a rappelé que ce sommet constitue une étape cruciale dans la mobilisation de ressources financières adaptées aux réalités africaines en matière de développement et de lutte contre le changement climatique.

« Nous sommes à un moment où les États membres doivent agir de concert avec les institutions financières pour faire du financement climatique un pilier central de l'agenda de développement du continent », a-t-il noté.

Il a précisé qu'une déclaration commune sera adoptée en vue de la COP30, prévue au Brésil, et qu'un positionnement collectif renforcera la capacité de l'Afrique à peser sur les négociations internationales.

« L'essentiel est de parler d'une seule voix. Si nous sommes unis, nous pourrons avancer et faire enfin aboutir les engagements financiers pris envers l'Afrique », a-t-il ajouté.

Le commissaire a également souligné l'injustice climatique que subit le continent : fortement touché par les effets du changement climatique, alors qu'il contribue le moins aux émissions mondiales.

Il a insisté sur le fait que ces financements doivent être utilisés pour renforcer les efforts d'adaptation, d'atténuation et de développement durable.

Sur le plan interne, il a encouragé les pays africains à renforcer la mobilisation de leurs ressources nationales, à travers des initiatives climatiques nationales ambitieuses.

Le sommet met en évidence l'importance pour l'Afrique de déployer des stratégies de financement climatique intégrées, capables de répondre aux impacts immédiats du changement climatique, tout en soutenant des actions d'adaptation et d'atténuation, dans une logique de croissance verte et résiliente.

