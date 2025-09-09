Ethiopie: Le président somalien Hassan Sheikh a appelé la communauté internationale à fournir un financement proportionné aux besoins réels

8 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a lancé un appel fort à la communauté internationale, l'exhortant à fournir des financements « à la hauteur des enjeux et dans des conditions adaptées », lors de son intervention au deuxième Sommet africain sur le climat (AEC2), qui se tient à Addis-Abeba.

Soulignant que la Somalie ne contribue que de manière négligeable aux émissions mondiales, le président a rappelé que son pays figure pourtant parmi les plus exposés aux effets du changement climatique.

Il a évoqué la sécheresse dévastatrice de 2021 à 2023, qui a frappé près de 7,8 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, causant une insécurité alimentaire aiguë, des pertes massives de moyens de subsistance et des déplacements internes à grande échelle.

« La crise climatique fait payer un lourd tribut au peuple somalien », a-t-il déclaré, soulignant l'urgence d'une action climatique équitable.

Le président Mohamud a également mis en avant les avancées récentes de la Somalie, notamment la soumission de sa CDN 3.0, faisant d'elle le premier pays d'Afrique de l'Est à le faire.

Le lancement de l'Initiative Somalie verte, visant à planter 10 millions d'arbres, et la création du Fonds national pour le climat, appuyé par un partenariat de 100 millions de dollars prévu en 2024 via le Fonds vert pour le climat.

Il a appelé à rendre opérationnel le mécanisme de pertes et dommages, avec des financements prédictibles, accessibles et rapides pour les pays en première ligne.

Enfin, le président a souligné que la vulnérabilité du continent africain est indéniable, et que la décarbonation mondiale ne peut être dissociée du développement de l'Afrique.

Il a invité les participants au sommet à « passer des déclarations aux actes, ensemble ».

