Le chantier du barrage de la Renaissance, le plus grand barrage d’Afrique, dans l’est de l’Éthiopie, dans la région du Benishangul.

Traduit de l'article d'anglais de Desta Kahsay: Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) est un témoignage monumental de la puissance de l'autonomie et de l'aspiration collective, offrant un modèle convaincant de développement non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour les pays du Sud. Financé entièrement grâce à l'engagement sans faille de ses propres citoyens, ce projet phare a défié les sceptiques et réécrit l'histoire de ce qu'il est possible de réaliser lorsqu'une nation mobilise ses propres ressources pour une prospérité inclusive.

Depuis sa création, le GERD est bien plus qu'un simple barrage hydroélectrique ; il est un cri de ralliement national, un symbole de la détermination sans faille de l'Éthiopie à exploiter ses ressources naturelles au profit de son peuple.

Contrairement à de nombreux projets d'infrastructure à grande échelle en Afrique, qui dépendent souvent fortement des prêts et de l'aide étrangers, le modèle de financement du GERD est uniquement national. Ce choix délibéré était une déclaration audacieuse de souveraineté économique et un rejet des cycles de dépendance qui ont souvent entravé le développement du continent.

La participation active d'Éthiopiens de tous horizons a été le coeur battant de cette entreprise monumentale. Des agriculteurs des villages reculés aux professionnels des villes animées, en passant par la vaste diaspora éthiopienne répartie à travers le monde, des millions de personnes ont contribué au Grand barrage de la renaissance ethiopienne avec leur argent durement gagné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cet effort collectif s'est manifesté sous diverses formes : achat d'obligations GERD, contributions financières directes et même dons en nature tels que des maisons et des voitures, tous destinés à la réalisation d'un rêve commun. Ce niveau sans précédent d'appropriation publique a favorisé un profond sentiment de fierté nationale et un engagement sans faille envers la réussite du projet. Il illustre de manière frappante comment une nation, unie par une vision commune, peut libérer un immense potentiel financier à l'intérieur de ses propres frontières.

Ce modèle de financement autonome a non seulement permis de réunir les capitaux nécessaires à la construction de l'un des plus grands barrages hydroélectriques du continent, mais il a également instauré une culture plus profonde de l'épargne et de l'investissement parmi la population, jetant ainsi des bases plus solides pour la croissance économique future.

De plus, le GERD est un témoignage vivant qui contredit avec force les perceptions erronées de certains qui ont tenté de le dénigrer en le qualifiant d'« éléphant blanc ». Pendant des années, les détracteurs, souvent extérieurs au pays, ont rejeté le projet, le qualifiant d'entreprise irréalisable, de gouffre financier ou de source de conflit avec les pays en aval.

Pourtant, à chaque étape franchie, du remplissage initial réussi au début de la production d'électricité, le barrage a incontestablement démystifié ces mythes. Il a démontré la détermination de l'Éthiopie à sortir ses citoyens de la pauvreté, sa capacité à planifier stratégiquement et son engagement en faveur d'une utilisation pacifique et équitable des ressources communes.

Le GERD a ouvert une nouvelle ère pour l'Afrique, démontrant sans équivoque que rien n'est impossible lorsqu'il existe une volonté politique, une unité nationale et une foi inébranlable dans les capacités de son propre peuple. Il constitue une source d'inspiration puissante pour les autres nations africaines, qui peuvent ainsi tirer parti de leurs propres ressources, mobiliser leurs populations et mener à bien des projets de développement ambitieux sans succomber aux pressions extérieures ou à l'attrait d'un financement étranger conditionnel.

Les enseignements tirés de la construction du GERD, notamment en termes de financement innovant et de large participation publique, offrent des perspectives inestimables pour un continent qui aspire à une véritable émancipation économique.

Dans un monde de plus en plus caractérisé par des incertitudes économiques et des changements géopolitiques, le parcours du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, fondé sur le financement national et la participation publique, est un puissant exemple de résilience, d'autodétermination et de prospérité inclusive.

Il est une lueur d'espoir, éclairant la voie pour l'Afrique et au-delà vers un avenir où des rêves monumentaux se réalisent grâce à l'action collective et à une croyance inébranlable en ce qu'une nation unie peut accomplir.