Tunisie: Prévisions optimistes pour l'investissement privé dans l'industrie au second semestre 2025

8 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Les chefs d'entreprises du secteur privé s'attendent à une hausse notable du rythme des investissements au cours du deuxième semestre 2025, par rapport au premier semestre de l'année en cours, selon une enquête d'opinion sur l'investissement dans les industries manufacturières publiée lundi 8 septembre 2025 par l'INS.

L'enquête, réalisée en mai 2025 auprès d'un échantillon de 1 030 entreprises opérant dans le secteur des industries manufacturières, indique que le solde d'opinion des chefs d'entreprises sur l'évolution de l'investissement dans leurs structures a atteint 8 % pour le premier semestre de l'année en cours, contre 18 % attendu pour le deuxième semestre 2025.

Pour ce deuxième semestre, les chefs d'entreprises sondés prévoient une progression de l'investissement dans les secteurs des industries chimiques, passant de 7 % à 28 %, dans les industries agroalimentaires (de 8 % à 24 %) et dans les industries mécaniques et électriques (de 6 % à 23 %).

En revanche, une baisse de l'investissement est anticipée dans les industries diverses (de 30 % à 9 %) et dans les secteurs des matériaux de construction, de la céramique et du verre (de 0 % à -2 %). Pour le secteur du textile, de l'habillement et du cuir, les chefs d'entreprises s'attendent à une stabilité des investissements.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.