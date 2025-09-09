Tunisie: Opération de contrôle économique sur instructions présidentielles - Garantir l'équité entre producteurs et consommateurs

Une vaste opération vient d'être menée par les diverses unités de la Sûreté et de la Garde nationales, accompagnées des membres des services de contrôle économique, à travers tous les marchés de gros du pays, dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de spéculation, de monopole et de hausse injustifiée des prix des produits de consommation.

En effet, sur instructions du Président de la République, Kaïs Saïed, qui joint, ainsi, l'acte à la parole, des opérations ont été menées simultanément à l'aube du 6 septembre 2025 en vue de sensibiliser les multiples acteurs impliqués dans le processus d'approvisionnement, de distribution, de vente et de fixation des prix.

Outre le respect de la loi, ces opérations ont pour objectifs le renforcement de la solidarité et de l'entraide entre les diverses couches sociales grâce à une nouvelle prise de conscience collective destinée à assurer l'engagement de tous les citoyens et de toutes les parties intervenantes à privilégier l'esprit patriotique.

Autrement dit, il s'agit d'une contribution généralisée pour que toute personne bénéficie de ses droits en tant que consommateur que l'Etat veille à garantir dans l'esprit de la préservation du pouvoir d'achat, tout en respectant les droits des agriculteurs à récolter les fruits de leurs efforts, surtout qu'eux aussi souffrent de difficultés énormes dues au contexte international et aux aléas climatiques.

L'essentiel est qu'aussi bien chez les agriculteurs producteurs que chez les consommateurs, personne ne reste dans le besoin ou dans la privation, d'où la nécessité de la mise en place de circuits de distribution en mesure de garantir l'équité et la justice pour les diverses parties prenantes.

Ainsi, tout en misant sur un nouvel élan collectif, l'État, jusqu'au plus haut sommet, prouve qu'il est déterminé à jouer son rôle pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens consommateurs, ce qui explique l'accueil favorable réservé aussi bien par les citoyens que par les acteurs du marché.

Il ne faut pas oublier, non plus, que les autorités ont clairement annoncé leur volonté de poursuivre la mise en place des structures adéquates pour faire émerger une organisation équitable des divers circuits de distribution, notamment ceux des produits essentiels, l'objectif final étant de mettre, une fois pour toutes, fin aux phénomènes de pénuries causés par les lobbies et autres cercles de corrompus.

Soulignons que cette initiative vient confirmer le souci du Chef de l'Etat de lutter contre toute forme de spéculation, de monopole et d'augmentation artificielle des prix des légumes, des fruits et autres produits de consommation.

Il faut dire, aussi, que cette action généralisée intervient après les mesures novatrices entreprises depuis la fin de l'année écoulée et annoncées par le PDG de la Sotumag, dans le but de moderniser l'infrastructure et les mécanismes de ce ce marché afin d'en optimiser le rôle dans l'économie nationale.

S'étendant sur 25 hectares, soit la moitié de sa capacité totale, ledit projet de modernisation vise à élargir l'espace exploité conformément à un vaste programme de réhabilitation qui est en cours de préparation sachant que les mesures prévues portent, notamment, sur la création de nouveaux pavillons pour accueillir les commerçants et répondre à la demande croissante.

Il est, également, question de mettre en place une plateforme d'exportation en vue de faciliter l'accès des produits locaux aux marchés internationaux, outre l'introduction de cartes pour un meilleur accès des agriculteurs, des intermédiaires et des détaillants.

En résumé, la dernière opération de contrôle est la bienvenue en ces moments où toutes les parties concernées se plaignent de certains dysfonctionnements, confirmant la politique de suivi prônée par le Président de la République afin d'assurer l'efficacité de sa gestion de la chose publique et du vécu quotidien du peuple tunisien.