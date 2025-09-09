Tunisie: Pourquoi - La saison des pénuries commence

8 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Amor Chraiet

Comme les soldes, les pénuries ont leurs saisons. Cette fois ci, c'est le secteur des médicaments qui est touché de plein fouet. Depuis plusieurs jours, pour ne pas dire des semaines, de nombreux médicaments vitaux sont absents des officines.

Si on peut se passer du beurre (qui a disparu, lui aussi, des rayons des magasins en même temps que d'autres produits comme l'huile d'olive à 12.5 dinars, etc.) et, bientôt du lait, il est impossible de rester sans le traitement médical prescrit.

N'importe quel malade chronique ou pas, soumis à un traitement, doit trouver les médicaments nécessaires dans n'importe quelle pharmacie. Il serait anormal qu'on fasse, en vain, le tour de plusieurs officines.

Espérons que cette pénurie sera de courte durée comme on l'a annoncé et qu'elle ne se répétera plus.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.