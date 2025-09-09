Tunisie: Pourquoi - La saison des pénuries commence

Comme les soldes, les pénuries ont leurs saisons. Cette fois ci, c'est le secteur des médicaments qui est touché de plein fouet. Depuis plusieurs jours, pour ne pas dire des semaines, de nombreux médicaments vitaux sont absents des officines.

Si on peut se passer du beurre (qui a disparu, lui aussi, des rayons des magasins en même temps que d'autres produits comme l'huile d'olive à 12.5 dinars, etc.) et, bientôt du lait, il est impossible de rester sans le traitement médical prescrit.

N'importe quel malade chronique ou pas, soumis à un traitement, doit trouver les médicaments nécessaires dans n'importe quelle pharmacie. Il serait anormal qu'on fasse, en vain, le tour de plusieurs officines.

Espérons que cette pénurie sera de courte durée comme on l'a annoncé et qu'elle ne se répétera plus.