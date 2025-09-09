Tunisie: Routes tunisiennes - Amendes jusqu'à 1 100 dinars pour les dépôts de déchets

Le ministère de l'Équipement a renforcé le contrôle des infractions sur le domaine public routier et prévoit des sanctions plus strictes pour les contrevenants, a annoncé lundi 8 septembre 2025 Ali Ben Mohamed, directeur de l'exploitation et de l'entretien des routes, lors de son intervention sur la Radio nationale.

Selon lui, plusieurs pratiques illicites se sont multipliées, notamment le dépôt de déchets de chantiers sur les routes, les installations anarchiques et le stationnement interdit.

La législation tunisienne antérieure à 2017 étant jugée insuffisamment dissuasive, une réforme a été adoptée pour renforcer les sanctions. Au total, 19 infractions sont désormais concernées.

Le directeur a cité quelques exemples : le jet de déchets de chantier entraîne une amende de 1 100 dinars, tandis que le stationnement interdit est sanctionné par 330 dinars. Les gouvernorats ont reçu des instructions strictes pour appliquer ces dispositions.

En cas de non-paiement de l'amende dans un délai d'un mois, celle-ci sera doublée. Le règlement peut être effectué via la plateforme du ministère des Finances. Les contestations éventuelles des amendes relèvent de l'administration de l'exploitation et de l'entretien des routes.

Le ministère souligne son engagement à protéger le domaine public routier et à assurer la sécurité et la propreté des infrastructures nationales.