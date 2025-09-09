Tunisie: Routes tunisiennes - Amendes jusqu'à 1 100 dinars pour les dépôts de déchets

8 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Équipement a renforcé le contrôle des infractions sur le domaine public routier et prévoit des sanctions plus strictes pour les contrevenants, a annoncé lundi 8 septembre 2025 Ali Ben Mohamed, directeur de l'exploitation et de l'entretien des routes, lors de son intervention sur la Radio nationale.

Selon lui, plusieurs pratiques illicites se sont multipliées, notamment le dépôt de déchets de chantiers sur les routes, les installations anarchiques et le stationnement interdit.

La législation tunisienne antérieure à 2017 étant jugée insuffisamment dissuasive, une réforme a été adoptée pour renforcer les sanctions. Au total, 19 infractions sont désormais concernées.

Le directeur a cité quelques exemples : le jet de déchets de chantier entraîne une amende de 1 100 dinars, tandis que le stationnement interdit est sanctionné par 330 dinars. Les gouvernorats ont reçu des instructions strictes pour appliquer ces dispositions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En cas de non-paiement de l'amende dans un délai d'un mois, celle-ci sera doublée. Le règlement peut être effectué via la plateforme du ministère des Finances. Les contestations éventuelles des amendes relèvent de l'administration de l'exploitation et de l'entretien des routes.

Le ministère souligne son engagement à protéger le domaine public routier et à assurer la sécurité et la propreté des infrastructures nationales.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.