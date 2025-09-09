Tunisie: Nos enfants, notre richesse

Avec la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026 qui approche à grands pas, les préparatifs vont bon train au niveau des ministères de l'Education et de la Formation professionnelle (les centres de formation professionnelle s'apprêtent à accueillir également leurs apprentis), sans oublier les organisations spécialisées dans le suivi du système éducatif.

Afin que la rentrée tant attendue se déroule dans les meilleures conditions. C'est dans ce sens que cette saison, la vigilance a connu son apogée avec la visite non annoncée que le Président a effectuée au Centre national pédagogique (CNP). Un instant d'une intensité historique sans précédent puisque le Chef de l'Etat a permis aux Tunisiens de se rémémorer les moments de joie et de bonheur qu'ils vivaient avant le retour des enfants à l'école.

De plus, le Président de la République a dénoncé les divisions artificielles existant entre «cahier subventionné», réservé de fait et non de droit aux enfants du petit peuple, et cahier non subventionné coûtant parfois jusqu'à trente dinars, réservé lui aux écoliers qui fréquentent encore l'école publique en attendant que leurs parents changent de résidences.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au moment où le Président s'est indigné légitimement et courageusement, comme à son habitude de crever l'abcès au moment qu'il faut, les Tunisiens, qui ont longtemps souffert du système éducatif et des pseudo-éducateurs et syndicalistes «véreux» qui le gèrent à leur guise, ont eu la conviction qu'enfin la justice éducative est en voie de concrétisation.

Grâce précisément à la vision futuriste d'un Chef de l'Etat proche du peuple et surtout convaincu que rien ne pourra aboutir s'il persiste auprès d'un seul citoyen le sentiment qu'il est écarté du processus national d'édification et de construction. Tout simplement parce qu'il provient d'une région donnée ou parce que ses choix politiques diffèrent de ceux du gouvernement.

Le Président de la République est tranchant dans cette affaire : «Il ne saurait y avoir de distinction ou de ségrégation de quelque nature que ce soit entre nos enfants qui constituent notre capital qui n'a pas de prix et sur lesquels la Tunisie compte afin de gagner le pari de la modernité et du progrès».