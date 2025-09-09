Tunisie: Un géant chinois de l'automobile investit au pays - 700 emplois à la clé

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a inauguré aujourd'hui la première usine tunisienne du groupe chinois Jetty Automotive Technology, spécialisée dans la fabrication de composants automobiles, à Borj Cédria, gouvernorat de Ben Arous.

La cérémonie s'est tenue en présence du gouverneur Abdelhamid Boukaddida, de hauts responsables du groupe et d'acteurs clés du secteur industriel tunisien.

Le projet, réalisé via la filiale Jieyi Automotive Technology créée en Tunisie en mars 2025 pour un investissement de 24 millions de dinars, vise la production de câbles automobiles de haute qualité et devrait générer 700 emplois supplémentaires dès 2026.

Il s'inscrit dans la stratégie nationale de promotion des secteurs industriels à forte valeur technologique et de renforcement des relations économiques tuniso-chinoises.

Fatma Thabet Chiboub a souligné le rôle de cette initiative dans le développement de la compétitivité du secteur tunisien des composants automobiles, un domaine qui a enregistré une croissance annuelle de 12 % au cours de la dernière décennie et qui emploie actuellement près de 120 000 personnes à travers plus de 300 entreprises.

Le projet s'appuie sur l'utilisation des technologies avancées, des logiciels spécialisés et de l'intelligence artificielle pour améliorer la chaîne de valeur industrielle et renforcer la position de la Tunisie comme plateforme industrielle régionale en Afrique et en Méditerranée.

Le groupe Jetty Automotive Technology, qui emploie plus de 7 000 personnes, fournit déjà ses services à plus de 30 constructeurs automobiles internationaux, dont BMW, Audi et BYD, et ce nouveau site contribuera à attirer davantage d'investissements majeurs en Tunisie.