Tunisie: Un retour en force sur la scène touristique mondiale en 2025

La Tunisie connaît une reprise touristique remarquable, se positionnant désormais parmi les destinations les plus prisées des Européens et des Américains.

Selon un rapport publié aujourd'hui par le site spécialisé Travel and Tour World, le pays a enregistré une affluence de 5,3 millions de visiteurs jusqu'à la mi-juillet 2025, soit une augmentation de près de 10 % par rapport à l'année précédente.

Les prévisions annoncent un total de 11 millions de touristes d'ici la fin de l'année. Cette dynamique s'accompagne d'une hausse des recettes touristiques, atteignant 3,9 milliards de dinars au premier semestre 2025, en hausse de 8,2 % par rapport à 2024.

Renaissance du marché britannique

Le marché britannique, durement touché après les attentats de 2015, connaît une reprise significative.

Le nombre de touristes britanniques a augmenté de 48 % au premier semestre 2025, retrouvant ainsi les niveaux d'avant 2015.

Les températures agréables, autour de 20°C jusqu'en novembre, et des destinations comme Hammamet, Sousse et l'île de Djerba, attirent de plus en plus de visiteurs.

Cette dernière est comparée à des îles grecques telles que Mykonos et Santorin, grâce à son architecture blanche et ses prix abordables.

Atouts culturels et cinématographiques

La capitale tunisienne, avec sa médina et ses mosaïques romaines, ainsi que le quartier pittoresque de Sidi Bou Saïd, continuent d'attirer les voyageurs.

Le sud du pays, notamment Tataouine et la ville de Tataouine à Djerba, bénéficie d'une notoriété internationale grâce à leur utilisation comme décors dans la saga Star Wars.

Par ailleurs, la Tunisie mise sur un tourisme durable et communautaire, soutenu par des initiatives gouvernementales et une amélioration des mesures de sécurité.

Ces efforts ont permis au pays de se hisser aux côtés de destinations telles que le Mexique, la Chine, l'Égypte et le Kazakhstan dans la course au redressement touristique mondial.

Cette renaissance témoigne de la résilience du secteur touristique tunisien et de son potentiel à attirer une clientèle internationale diversifiée.