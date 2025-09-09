Cote d'Ivoire: BRVM - Le titre Uniwax réalise la meilleure performance du marché des actions en début de semaine.

Au terme de la première séance de cotation de la semaine, le titre Uniwax Côte d'Ivoire (confection de textiles) a réalisé la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec une hausse de son cours de 7,45%.

Le cours de cette valeur est passé de 805 FCFA la veille à 865 FCFA ce lundi 8 septembre 2025, soit une augmentation 60 FCFA. Au premier trimestre 2025, la société Uniwax Côte d'Ivoire avait réalisé un résultat net bénéficiaire de 8,205 milliards FCFA contre un résultat net déficitaire de 1,228 milliard FCFA au premier trimestre 2024. Cette entreprise n'a pas encore rendu public son rapport d'activité au titre du premier semestre 2025.

Uniwax occupe ainsi la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par le titre Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 865 FCFA) suivi respectivement par Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 3 975 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (plus 4,53% à 7 840 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 4,27 % à 6 830 FCFA) et Oragroup Togo (plus 2,85% à 1 985 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 38 850 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 3,33% à 8 700 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 3,23 % à 1 200 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 2,22% à 660 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 1,69% à 1 750 FCFA).

La capitalisation du marché des actions s'est établie à 12 362,210 milliards FCFA contre 12 370,638 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 8,428 milliards. Celle du marché des obligations a enregistré une baisse de 6,619 milliards FCFA, passant de 10 914,281 milliards de FCFA la veille à 10 907,662 milliards de FCFA ce lundi 8 septembre 2025.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est établie à 679,519 millions de FCFA contre 1,120 milliard de FCFA la veille.

Les indices sont dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a enregistré une régression de 0,07% à 320,63 points contre 320,85 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 30, il se retrouve aussi avec une hausse de 0,18% à 156,78 points contre 156,50 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige enregistre une baisse de 0,31% à 133,72 points contre 134,13 points la veille.