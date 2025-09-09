Ile Maurice: La Semaine nationale de la recherche lancée

Ce lundi 8 septembre, la Semaine nationale de la recherche 2025 a été officiellement lancée au The Core Complex Auditorium, Ébène Cybercity, avec la présentation de la publication de l'événement et la remise de certificats électroniques aux participants. Le ministre de l'Éducation tertiaire, des sciences et de la recherche, Kaviraj Sukon, a salué la qualité des travaux réalisés cette année : «C'est une très bonne recherche qu'ils ont faite. Je voulais voir toutes les institutions publiques collaborer, et nous avons réussi avec 145 recherches et papiers.»

Il a souligné l'importance de la synergie entre chercheurs et institutions, notamment à travers la mobilité académique, facteur clé pour promouvoir la recherche internationale. Le ministre a également mis en avant les échanges fructueux lors du workshop de la semaine dernière, marqué par la participation d'institutions prestigieuses telles que Harvard et le MIT, ainsi que celle du professeur Langer, à l'origine du vaccin Moderna.

Un moment fort de cette édition a été le lancement d'un atelier sur les nanomatériaux, porteur d'espoirs pour le traitement de maladies graves comme le cancer. «La recherche, c'est l'espoir et l'avenir», a insisté Sukon, tout en rappelant l'importance de la coopération régionale et internationale pour renforcer la recherche mauricienne.

Enfin, il a encouragé les chercheurs à diversifier leurs sources de financement, en explorant notamment Horizon Europe, le MRIC et la Higher Education Commission. Il a également appelé à adapter les méthodes d'enseignement, notamment grâce à l'apprentissage personnalisé et aux plateformes en ligne, afin de répondre aux défis éducatifs actuels.