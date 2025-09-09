Tunisie: Clôture du festival international du Théâtre Expérimental du Caire - Le jardin des amoureux a remporté le prix de la mise en scène.

La pièce tunisienne Le Jardin des Amoureux a remporté le prix de la mise en scène à la 32e édition du Festival International du Caire de Théâtre Expérimental. L'œuvre, signée Moez Achouri, figurait également parmi les nominées pour le prix du meilleur texte et celui de la meilleure production.

Le rideau est tombé sur la 32e édition du Festival International du Caire de Théâtre Expérimental, lors d'une cérémonie de clôture qui a eu lieu au Théâtre Al-jomhouria. en présence de nombreuses figures du théâtre arabe et international.

Dans une ambiance festive et chaleureuse, le palmarès a mis à l'honneur la diversité des créations venues d'Irak, de Bahreïn, d'Italie, de Roumanie, mais aussi de Tunisie. La pièce Le Jardin des Amoureux a particulièrement retenu l'attention du jury.

Mise en scène par Moez Achouri, elle s'est distinguée par sa force visuelle et dramaturgique, lui valant le prix du meilleur metteur en scène.

Elle avait également été nominée pour le prix du meilleur texte -- attribué finalement à l'Irakien Jawad Al-Assadi pour " le Cirque" -- ainsi que pour le prix du meilleur spectacle, remporté par la création roumaine "Hashtag NotL".

Aux côtés de cette consécration tunisienne, le palmarès a également distingué l'Irakienne Chatha Salem comme meilleure actrice pour "le Cirque", la pièce Italienne Coppelia pour la meilleure scénographie ou encore l'acteur bahreïni Mohamed Abdallah et l'Irakien Alaa Qahtan (meilleur acteur ex aEquo).

Cette 32e édition, marquée par une semaine de représentations, de débats et d'ateliers, a confirmé le rôle du Caire comme carrefour des expériences théâtrales contemporaines, où l'expérimentation se veut le langage universel de la rencontre et du dialogue.