Tunisie: Me Said Tahar Lassoued - Ex-président du CAB : L'homme sage de Bizerte

Quand le CAB se trouve confronté à des problèmes, c'est envers Saïd Lassoued, la plupart du temps, que l'on se tourne...

Passionné de sport et plus particulièrement de football, cet avocat de profession est passé par l'école de la Stir de Zarzouna dans les années 70, club avec lequel il a gravi toutes les catégories en tant que milieu de terrain. Là, il a côtoyé de grands noms du football de la région dont notamment l'ex-gardien international Ghazi Liman avant son passage au CAB, Mohammed Trabelsi, feu Hamadi Béjaoui, Khaled Mabrouk, Habib Saïdi, feu Ali Khamlia, Mohammed Ayari et bien d'autres qui concurrençaient les Cabistes à l'époque.

Il a su allier sport et études puis politique pour se retrouver plus tard maire de Bizerte. Le temps aidant et comme en football, il a percé en politique. Il est devenu un homme influent dans la région. Homme de terrain, il s'est constitué une solide carapace. Son amour pour la ville et pour le CAB est sans limite.

La personnalité qui tranche le noeud gordien

En 1988, l'équipe bizertine offre le premier titre continental à la Tunisie sous la présidence du jeune Saïd Lassoued. Depuis, on n'arrête pas de le solliciter pour un service, un conseil... bref il reste la personne qui tranche le noeud gordien et sauve la situation cabiste, comme en rapport avec les conséquences de troubles causés par certaines jeunes âmes égarées à l'issue des matches.

Ce faisant, ses interventions auprès des autorités, dans les médias, dans ses plaidoiries dans les tribunaux pour obtenir la libération de supporters mineurs irresponsables, l'ont rendu populaire au sein du public « jaune et noir». A chaque crise cabiste, il répond présent en tant qu'excellent médiateur!

Pas plus tard qu'il y a une semaine, il a rédigé un communiqué destiné à tous, dans lequel il a condamné l'acte isolé d'un spectateur ayant causé une blessure à la tête du juge-assistant lors du match face au CA et a appelé, par la même occasion, au calme et à la raison afin de faire retomber la pression.

Quand il est question de défendre les intérêts du CAB sur le plan juridique, il n'hésite pas à se lancer corps et âme dans la « bataille». En bon orateur et en responsable «posé», Saïd Lassoued est considéré comme l'homme sage de Bizerte. Certes, il y en a eu beaucoup d'autres comme lui par le passé, mais la palme revient sans conteste à l'ex-président du Club Athlétique Bizertin, Saïd Lassoued.