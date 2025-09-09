Tunisie/Algérie: Expatriés - Ben Hammouda, buteur avec le CRB

8 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Mohamed Salem Kechiche

L'avant tunisien s'illustre en Algérie.

L'ex-attaquant de l'EST, Mohamed Ali Ben Hammouda, passé par Ghazl Al Mahalla en Egypte et actuellement à Belouizdad, n'a pas tardé à prendre ses marques en Algérie. Il a permis à son équipe de ramener le point du nul (1-1) face à l'USM Khenchela, en égalisant à la 73e minute de jeu. Le club algérois compte 4 points en deux matchs.

Jemal en prêt à IK Start

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le jeune attaquant Elias Jemal a récemment été prêté à IK Start en seconde division norvégienne. Le prêt s'achèvera le 31 décembre 2025, date à laquelle Jemal devrait retourner à Sandefjord qui occupe le milieu du tableau de l'élite norvégienne.

Bouzamoucha défait

En championnat national français (D3), le défenseur central de Rouen, Sofyane Bouzamoucha, a mordu la poussière contre Châteauroux (2-1). Comme à son habitude, il a disputé l'intégralité de la partie.

Ben Fredj empile les buts

En National 2 (D4), l'attaquant de Créteil Lusitanos, Mohamed Ben Fredj, qui vient d'inscrire un triplé face à Toulon, a récidivé en inscrivant le seul but des Cristoliens face au FC 93 Bobigny à la 23e. Résultat : match nul (1-1).

Bguir file en Libye

Libre de droit, Saâd Bguir a trouvé un point de chute en Libye avec Al Nasr Benghazi avec lequel il s'est engagé officiellement jusqu'au 30 juin 2026. L'ancien milieu offensif de l'US Tataouine, du Stade Gabésien, de l'EST, d'Abha et d'El Wahda Mecca en Arabie Saoudite s'est lancé un nouveau défi à 31 ans.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.