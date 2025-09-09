Tunisie/Algérie: Expatriés - Ben Hammouda, buteur avec le CRB

L'avant tunisien s'illustre en Algérie.

L'ex-attaquant de l'EST, Mohamed Ali Ben Hammouda, passé par Ghazl Al Mahalla en Egypte et actuellement à Belouizdad, n'a pas tardé à prendre ses marques en Algérie. Il a permis à son équipe de ramener le point du nul (1-1) face à l'USM Khenchela, en égalisant à la 73e minute de jeu. Le club algérois compte 4 points en deux matchs.

Jemal en prêt à IK Start

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le jeune attaquant Elias Jemal a récemment été prêté à IK Start en seconde division norvégienne. Le prêt s'achèvera le 31 décembre 2025, date à laquelle Jemal devrait retourner à Sandefjord qui occupe le milieu du tableau de l'élite norvégienne.

Bouzamoucha défait

En championnat national français (D3), le défenseur central de Rouen, Sofyane Bouzamoucha, a mordu la poussière contre Châteauroux (2-1). Comme à son habitude, il a disputé l'intégralité de la partie.

Ben Fredj empile les buts

En National 2 (D4), l'attaquant de Créteil Lusitanos, Mohamed Ben Fredj, qui vient d'inscrire un triplé face à Toulon, a récidivé en inscrivant le seul but des Cristoliens face au FC 93 Bobigny à la 23e. Résultat : match nul (1-1).

Bguir file en Libye

Libre de droit, Saâd Bguir a trouvé un point de chute en Libye avec Al Nasr Benghazi avec lequel il s'est engagé officiellement jusqu'au 30 juin 2026. L'ancien milieu offensif de l'US Tataouine, du Stade Gabésien, de l'EST, d'Abha et d'El Wahda Mecca en Arabie Saoudite s'est lancé un nouveau défi à 31 ans.