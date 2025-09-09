Tunisie: Taekwondo - Hiérarchie - Le sens d'un classement

La Fédération internationale de taekwondo a publié les classements olympique et mondial de taekwondo pour le mois de septembre. Ce classement a vu la présence de plusieurs champions tunisiens aux postes avancés, avec à la tête du classement dans la catégorie des 80 kg, le champion olympique Firas Kattoussi.

Ces classements valent ce qu'ils valent. Pour ce qui nous concerne, nous retiendrons les défaites et les sorties sans gloire des éléments qui ont dernièrement pris part au Grand tournoi qui a eu lieu en Corée de Sud. Les raisons importent peu, une défaite est une défaite et surtout que la manière n'était pas très convaincante.

Il y a incontestablement un problème psychologique qui a joué un rôle. Etant donné que la sortie a été négative pour tous les éléments qui ont pris part à ce tournoi, pour justement se situer en prévision du prochain mondial. Cela nous renvoie à l'agitation qui règne au sein de la fédération et qui semble avoir eu son effet. Il nous semble que suite à ces remous, les champions tunisiens sur lesquels nous comptons particulièrement doivent en être tenus à l'écart.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces vagues dérangent, désorientent, gênent la concentration. Les services concernés par l'élite doivent se rapprocher davantage de ces éléments. Pour les prémunir et leur permettre de travailler sérieusement afin de remonter la pente après la gifle qui les a certainement réveillés.

Sujets de fierté

Néanmoins, le classement d'un bon nombre de nos jeunes filles et garçons à l'échelle mondiale est quand même sujet de fierté. Nous possédons des champions en devenir, à condition que l'on revienne à cette humilité qui a, jusque-là, permis de progresser au point de figurer parmi les meilleurs du monde.

Classement olympique

Firas Kattoussi : Premier dans la catégorie des-80 kg

Mohamed Khalil Jandoubi : Quatrième dans la catégorie des-58 kg

Moataz Al-Aifawi : 29e dans la catégorie des+80 kg

Fares Bougemi : 45e dans la catégorie des -68 kg

Chaima Toumi : 3e dans la catégorie des- 57 kg

Wafaa Masghouni : 6e dans la catégorie des -67 kg

Aicha Zoghbi : 47e dans la catégorie des -49 kg

Ahoud Ben Aoun : 54e dans la catégorie des -57 kg

Ikram Dhahri : 141e dans la catégorie des -49 kg

Classement mondial

Firas Katoussi : 1er dans la catégorie des -80 kg

Mohamed Khalil Jandoubi : 7e dans la catégorie des -63 kg

Moataz Al-Aifawi : 14e dans la catégorie des -87 kg

Fares Bougemi : 29e dans la catégorie des -68 kg

Chaima Toumi : 3e dans la catégorie des -57 kg

Wafaa Masghouni : 10e dans la catégorie des -62 kg et 20e dans la catégorie des -67 kg

Aicha Zoghbi : 19e dans la catégorie des -49 kg

Ahoud Ben_Aoun : 26e dans la catégorie des -53 kg

Ikram Dhaheri : 99e dans la catégorie des -49 kg