À l'occasion de l'ouverture du Sommet du Patronat Africain qui se tient les 8 et 9 septembre à Nairobi (Kenya), le Président de Business Africa, Baïdy Agne, a lancé un vibrant appel à l'unité, à la solidarité et à l'action collective du secteur privé africain face aux grands bouleversements économiques et sociaux que traverse le continent.

Devant une centaine de chefs d'entreprise et en présence de Son Excellence Kithure Kindiki, Vice-Président de la République du Kenya, M. Agne a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), notamment le nouveau contrat social et la coalition mondiale pour la justice sociale.

Faire face aux transitions avec une vision panafricaine

Dans son discours, Baïdy Agne a invité ses homologues à se mobiliser pour répondre aux défis majeurs de l'heure : révolution technologique, transition numérique, économie verte, souveraineté alimentaire et énergétique, démographie croissante et intégration économique africaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'Afrique a besoin de réponses collectives et durables à ces transformations profondes. Notre destin économique est lié à notre capacité à coopérer, à innover et à intégrer nos économies », a-t-il déclaré.

Un plaidoyer pour un environnement économique stable et équitable

Le président de Business Africa a également mis l'accent sur les conditions essentielles pour que les entreprises africaines puissent jouer pleinement leur rôle de moteur du développement. Il a insisté sur la nécessité de paix sociale, de stabilité politique, de bonne gouvernance, de protection de l'investissement, ainsi que d'un dialogue public-privé inclusif et d'un dialogue social tripartite constructif.

Business Africa : une stratégie de co-investissement et d'intégration

Sous la houlette de Baïdy Agne, Business Africa s'engage à : « Promouvoir les co-investissements entre opérateurs privés africains ; nouer des alliances stratégiques avec les investisseurs étrangers ; accélérer l'intégration économique, financière et monétaire du continent. »

Ce sommet de Nairobi marque une nouvelle étape dans la structuration d'un patronat africain engagé, tourné vers l'innovation et la solidarité, à l'heure où le continent cherche à transformer ses défis en opportunités durables.