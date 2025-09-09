Sénégal: Diplomatie sénégalaise - L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut

La nomination de Cheikh Niang au poste de ministre de l'Intégration Africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, succédant à Yassine Fall, marque l'arrivée à la tête de la diplomatie sénégalaise d'une figure respectée de la scène internationale. Un choix qui résonne comme un signal fort : le Sénégal confie ses relations internationales à un homme de réseau, de stature et d'expérience.

C'est un visage familier des couloirs des Nations unies et des chancelleries du monde qui vient de prendre les rênes de la diplomatie sénégalaise. C'est ce qu'on peut appeler un choix stratégique, dans un contexte mondial tendu entre guerres régionales, recompositions géopolitiques, pressions économiques.

Le Sénégal en a bien besoin, une diplomatie agile et audible. Le choix porté sur Cheikh Niang, nommé ministre de l'Intégration Africaine , des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, succédant à Yassine Fall, n'est pas anodin : il traduit une volonté de renforcer la présence sénégalaise dans les enceintes multilatérales tout en redéfinissant les partenariats bilatéraux. Sa connaissance intime des mécanismes onusiens et sa capacité à naviguer entre Washington, Tokyo et Pretoria font de lui un atout diplomatique majeur.

Un diplomate au parcours XXL

Sa carrière ressemble à une carte du monde. Depuis plus de trois décennies, l'homme a forgé son expérience dans les plus hautes sphères de la diplomatie mondiale. Afrique du Sud, États-Unis, Japon, et enfin New York comme représentant permanent du Sénégal dès 2018 auprès des Nations unies, puis élu président de la Deuxième Commission de l'Assemblée générale. Un poste stratégique où se discutent finances, développement durable et questions économiques globales. Une consécration.

Au sein de l'ONU, il été Président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Président de la Commission de l'Assemblée générale chargée des questions économiques et financières, Président de la Commission du Développement social, au sein des Nations Unies, co-facilitateur du processus de réforme du Conseil économique et social et du Forum politique de haut niveau, Expert des Nations Unies sur le traçage et le marquage des armes légères et de petit calibre.

Ambassadeur aux États-Unis, de 2012 à 2014, avec une juridiction couvrant le Costa Rica, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay et l'Uruguay, puis au Japon, avec des accréditations étendues en Amérique latine et en Asie-Pacifique, il a multiplié les ponts entre le Sénégal et des partenaires clés.

Partout, il a laissé une empreinte : À Washington, il a consolidé les liens avec l'Amérique de Barack Obama, dans une période charnière pour l'Afrique ; à Tokyo, il a ouvert de nouvelles voies de coopération technologique et éducative ; à Pretoria, il a travaillé à rapprocher et consolider les relations entre Dakar et l'Afrique australe. Devant lui, les grands dossiers mondiaux : climat, économie, développement durable. Derrière lui, le drapeau du Sénégal.

Avec une carrière qui commencé sa carrière dans l'enseignement dans le lot de la 4e promotion de l'école normale régionale de Bambey, Cheikh Niang a été formé à l'Université Cheikh Anta Diop, puis affûté dans les prestigieuses universités de Lancaster et Westminster.

Il est titulaire d'un diplôme en diplomatie de l'École nationale d'administration (ENA) de Dakar, d'un Masters en relations internationales et études stratégiques de l'Université de Lancaster (Royaume-Uni), d'un DEA en études et civilisation anglaises de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi que d'un certificat d'interprétation français-anglais / anglais-français de l'Université de Westminster à Londres (Royaume Uni). Polyglotte et stratège, il est le prototype du diplomate global.

Son passage par l'École nationale d'administration et de magistrature (ENAM) devenue ENA, l'a armé d'une rigueur administrative qu'il n'a jamais perdue. Sa force : conjuguer le verbe diplomatique avec l'art du compromis. Sa faiblesse, peut-être : « une discrétion qui tranche avec l'image plus combative que le Sénégal devait afficher aujourd'hui », témoignent ceux qui l'ont côtoyé.

Il a également occupé plusieurs autres fonctions, notamment comme Consul général du Sénégal à New York, Conseiller diplomatique du Président de la République, et Chef de la Division Afrique au ministère des Affaires étrangères du Sénégal.

Une nomination saluée

Dans les milieux diplomatiques, l'annonce a été accueillie avec respect. Sa nomination, applaudie par nombre de diplomates et observateurs, symbolise une volonté claire : miser sur la compétence, l'expérience et le carnet d'adresses. « Pour l'avoir côtoyé lorsqu'il servait avec brio notre pays comme Ambassadeur, je puis témoigner de ses qualités humaines et professionnelles.

Il est un homme d'élégance et de stature, un diplomate accompli qui incarne sa mission dans toute sa profondeur. Homme de bien, de mesure et de haute valeur, il saura, sans nul doute, hisser toujours plus haut la voix du Sénégal et de l'Afrique sur la scène internationale », confie Dr Papa Abdoulaye Seck, Ancien Ministre - Ancien Ambassadeur.

Quant au doyen Amadou Gaye qui fut le conseiller en communication du président Abdou Diouf, lui affirme que « Cheikh niang est un diplomate chevronné qui a fait ses preuves et a tutoyé les grands de ce monde. »Quant au choix porté sur lui, il estime que « C'est une façon de montrer que la rupture ce n'est pas l'exclusion pour qui se soucie plus de l'intérêt national que de l'intérêt partisan. S'ouvrir aux compétences. »

Le principal concerné, lui, reçois cette distinction « avec humilité et gravité », écrit-il dans un communiqué de presse, se disant « pleinement conscient de l'ampleur des responsabilités qu'elle implique et du devoir de loyauté qu'elle commande envers la Nation », poursuit-il.

Un tournant pour la diplomatie sénégalaise

En confiant le ministère de l'Intégration Africaine , des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur à Cheikh Niang, l'exécutif fait le choix de la compétence technique et de l'expérience internationale. En acceptant ce poste, ce diplomate de carrière, habitué aux grandes scènes mondiales, hérite d'un ministère clé dans un contexte tendu.

Le Sénégal doit sécuriser ses relations régionales, avec un Sahel en feu et une CEDEAO fragilisée ; valoriser sa diaspora, plus de 3 millions de Sénégalais à l'étranger, dont les transferts constituent un pilier économique ; négocier de nouveaux partenariats économiques, alors que le pays doit tirer profit de ses ressources pétrolières et gazières.

Son expérience multilatérale sera précieuse pour donner de la voix à Dakar dans les forums internationaux, tout en renforçant les partenariats bilatéraux.

Il devra désormais transformer son savoir-faire en puissance d'influence pour redonner du souffle à la diplomatie économique, en mobilisant les partenaires du Sénégal pour soutenir les réformes du nouveau pouvoir ; rassurer la diaspora, pilier économique du pays, qui attend plus de protection et de considération ; Affirmer la voix du Sénégal dans les grands débats internationaux, de la sécurité régionale au changement climatique.

Cheikh Niang a longtemps prêté sa voix au Sénégal, le voilà devenu son écho. À présent, il doit en écrire la partition.

En homme averti et conscient de la charge, Cheikh Niang réaffirme sa « ferme résolution à servir avec fidélité, intégrité et dévouement, en m'attachant à hisser toujours plus haut l'image et le rayonnement de la diplomatie sénégalaise », dixit le diplomate. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut