Sénégal: Sangomar et GTA - 2,90 millions de barils exportés en août 2025

8 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril Diao

En fin août 2025, trois cargaisons de pétrole brut, à savoir 2,90 millions de barils provenant de Sangomar et GTA, ont été exportées. Selon le rapport publié lundi par le ministre en charge des Énergies, Birame Souleye Diop, les projections initiales de production pour l'année 2025 ont été révisées à la hausse, passant de 30,53 millions à 34,5 millions de barils.

Le Sénégal a publié les résultats de production pour les projets pétroliers et gaziers de Sangomar et du Grand Tortue Ahmeyim (GTA) pour le mois d'août 2025. Ces données montrent une performance positive et des objectifs revus à la hausse.

Le rapport révèle que trois cargaisons de pétrole brut, totalisant 2,90 millions de barils, ont été exportées en août. Forts de ces résultats, les projections initiales de production pour l'année 2025 ont été révisées à la hausse, passant de 30,53 millions à 34,5 millions de barils. Cette augmentation témoigne de la solidité des opérations et de la bonne tenue des puits de pétrole.

Deux cargaisons de GNL finalisées

Concernant le projet gazier du GTA, deux cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) ont été finalisées en août, représentant un volume total de 337 966 mètres cubes.

Parallèlement, les opérations de mise en service des installations du navire FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) se poursuivent. L'objectif est d'assurer une montée progressive de la capacité de production.

