Sénégal: Saint-Louis - Un radar météorologique installé à l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye

8 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

L'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, a récemment été équipé d'un radar météorologique en bande C, une initiative visant à renforcer la surveillance météorologique et améliorer la sécurité des populations et de leurs biens d'après l'APS. Cette installation a été réalisée par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), qui a annoncé la nouvelle sur sa page officielle Facebook lundi.

Le radar, considéré comme un outil de surveillance aérienne de premier plan, détecte en temps réel la formation et le déplacement des précipitations et des systèmes orageux. Grâce à son association avec des outils spécialisés, il permet d'établir des prévisions immédiates et de diffuser des alertes rapides, contribuant ainsi à la protection des citoyens.

Ce nouveau radar fait suite à l'installation d'un autre radar à Diamniadio, dans la région de Dakar, et intervient dans le cadre du projet de gestion des risques climatiques du Sénégal. Après le lancement, en septembre 2024, d'un radar en bande X, un outil acquis dans le cadre du Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal (PGIIS), ce nouvel équipement en bande C vient renforcer la capacité de l'ANACIM à suivre les conditions météorologiques.

Le projet a été soutenu par BP Sénégal Investments Limited, partenaire clé de l'ANACIM. La compagnie, qui développe un champ gazier à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, a financé l'installation du radar afin de bénéficier de données météorologiques essentielles à ses activités opérationnelles. Le protocole d'accord signé entre BP Sénégal et l'ANACIM prévoit également un appui technique pour le suivi et la maintenance de cet équipement, tout en renforçant la protection des populations dans la zone de couverture.

