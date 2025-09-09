Sénégal: Fass Mbao - Un homme arrêté pour meurtre

Le Poste de police de Diamaguene Sicap Mbao a interpellé un homme soupçonné de meurtre à Fass Mbao, à la suite d'un appel téléphonique reçu dans la nuit du 5 au 6 septembre 2025.

Les policiers, arrivés sur les lieux, ont découvert le corps sans vie d'un homme. Allongée sur le dos, la victime présentait une blessure béante à la gorge. Un couteau de cuisine taché de sang a été retrouvé à proximité.

Les premiers témoignages ont permis d'identifier la victime, un habitant de Fass Mbao, et d'apprendre qu'elle avait été poignardée par un ami, également du quartier. Après l'évacuation du corps par les sapeurs-pompiers, une équipe a été chargée de retrouver le suspect.

Ce dernier a été interpellé vers 2h du matin dans une chambre où il s'était réfugié. Interrogé, il a avoué les faits.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon ses aveux, la dispute mortelle aurait pour origine une vieille dette de 1 500 FCFA contractée à l'occasion d'une sortie à la plage de Ngor. La relation entre les deux amis s'était dégradée depuis le remboursement. Le soir des faits, une première bagarre a éclaté vers 20h, avant qu'une seconde confrontation, plus tard dans la soirée, ne tourne au drame. C'est à ce moment que le suspect a poignardé son ami à la gorge avec un couteau.