Afrique: La Tunisie se qualifie pour la Coupe du monde 2026

La Tunisie a assuré sa place pour la Coupe du monde 2026 après sa victoire 1-0 face à la Guinée Équatoriale. Les Aigles de Carthage deviennent ainsi la deuxième nation africaine, après le Maroc, à décrocher son billet pour le tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La rencontre, très serrée, a été débloquée en toute fin de match. C'est le milieu de terrain Mohamed Ben Romdhane qui a offert la victoire à son équipe en marquant dans le temps additionnel.

Avec cette victoire, la Tunisie totalise 22 points après huit matchs disputés, ce qui lui donne une nette avance sur ses poursuivants dans le groupe H. Cette différence est désormais impossible à combler pour la Namibie ou le Libéria, qui ne peuvent plus mathématiquement rattraper les Tunisiens.

Cette qualification de la Tunisie renforce la présence du Maghreb au Mondial, l'Algérie étant également bien placée pour se qualifier.