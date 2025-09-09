Sénégal/Congo-Kinshasa: Mondial 2026 (Q) - Qui pour remplacer Moussa Niakhaté face à la RDC ?

8 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

Touché au genou lors du match face au Soudan, le défenseur central sénégalais Moussa Niakhaté a regagné son club et manquera donc le choc face à la RDC. Pape Thiaw a procédé à son remplacement dans le groupe en convoquant Seyni Mbaye Ndiaye. Mais qui pour prendre sa place dans le onze de départ ?

Plusieurs candidats peuvent prétendre à une titularisation aux côtés de Kalidou Koulibaly.

Abdoulaye Seck, le choix naturel. Le défenseur du Maccabi Haïfa part favori pour remplacer Niakhaté. Après Koulibaly, il est le joueur le plus expérimenté à ce poste. Solide dans les duels et habitué à évoluer en charnière centrale avec le capitaine des Lions, il apparaît comme l'option la plus logique.

Moustapha Mbow aussi pourrait parfaitement évoluer aux côtés du défenseur d'Al-Hilal. Élu meilleur défenseur de Ligue 2 française lors de la saison 2024-2025, Moustapha est un défenseur central moderne, très solide et excellent à la relance. Il dispose également d'une bonne qualité de passe, ce qui en fait une option intéressante.

Seyni Mbaye Ndiaye aura son mot à dire. Impérial sous les ordres de Souleymane Diallo lors du CHAN où le Sénégal avait terminé 3ᵉ, il avait incarné la solidité défensive des Lions (3 buts encaissés en 6 matchs). Une blessure à la tête ne l'avait pas empêché de terminer la compétition. Recruté par le Celta Vigo en Liga pour quatre saisons, il représente l'avenir du secteur défensif. Malgré son manque d'expérience au haut niveau, il pourrait former une paire prometteuse avec Kalidou Koulibaly.

Antoine Mendy peut aussi dépanner au poste de défenseur central. Même s'il évolue habituellement dans une défense à trois avec l'OGC Nice, Antoine Mendy peut aussi dépanner en défense centrale dans un schéma à deux.

En somme, pour compenser l'absence de Moussa Niakhaté, Pape Thiaw dispose d'un éventail de défenseurs capables de faire le travail et de s'associer efficacement à Kalidou Koulibaly.

