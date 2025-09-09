Afrique: RD Congo-Sénégal - Historique des confrontations, avantage aux Lions

Le Sénégal se déplace à Kinshasa ce mardi 9 septembre 2025 pour défier la RD Congo lors de la 8e journée de qualification au Mondial 2026. Une rencontre cruciale pour les Lions, qui ont l'avantage concernant l'historique des confrontations.

Le stade des Martyrs de Kinshasa sera le théâtre d'un duel de feu ce mardi 9 septembre 2025. La RD Congo y recevra le Sénégal pour la 8e journée de qualification au Mondial 2026. Une sorte de finale puisque les Congolais sont leaders (16 points), une unité devant les Sénégalais, 2es. Le vainqueur pourrait donc faire un grand pas vers le tournoi nord-américain. À l'aller, en juin 2024, les deux formations s'étaient quittées sur un score de parité (1-1) à Dakar.

Et concernant les confrontations directes, ce sera le 13e duel entre les deux équipes. Le Sénégal domine au nombre de victoires avec 5 succès contre 2 défaites, pour 5 matchs nuls. Les deux seuls succès de la RD Congo sur le Sénégal remontent aux deux premières confrontations : le 16 janvier 1968 en Éthiopie (2-1, CAN 1968) et le 25 janvier 1969 à Kinshasa (4-0, amical). La RDC n'a plus battu le Sénégal depuis 56 ans.

Historique des confrontations entre le Sénégal et la RD Congo

5 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 15 buts marqués, 12 encaissés

6 juin 2024 à Dakar : Sénégal / RDC 1-1 (Qualifications Mondial 2026)

3 septembre 2011 à Dakar : Sénégal / RDC 2-0 (Éliminatoires CAN 2012)

5 septembre 2010 à Lubumbashi : RDC / Sénégal 2-4 (Éliminatoires CAN 2012)

12 août 2009 à Paris : RDC / Sénégal 1-2 (Amical)

14 janvier 2006 à Dakar : Sénégal / RDC 0-0 (Amical)

4 février 2002 à Bamako : Sénégal / RDC 2-0 (CAN)

31 janvier 1989 à Dakar : Sénégal / RDC 2-1 (Amical)

29 janvier 1989 à Dakar : Sénégal / RDC 1-1 (Amical)

19 juillet 1987 à Kinshasa : RDC / Sénégal 0-0 (Éliminatoires CAN 1988)

5 juillet 1987 à Dakar : Sénégal / RDC 0-0 (Éliminatoires CAN 1988)

25 janvier 1969 à Kinshasa : RDC / Sénégal 4-0 (Amical)