Togo: Un mélange d'émotion et de satisfaction sur et autour du Tatami

Organisé depuis cinq ans par un groupe de passionnés de cet art martial qu'est le Taekwondo, avec à sa tête, le Maitre de Taekwondo Ceinture noir 4ᵉ dan, Edoh Ekoué-Bla, l'évènement « Challenge Taekwondo Kids » qui a changé de nom à cette 5ème édition, pour devenir l' « Open Furious Fighters de Lomé », a créé de l'émotion et de la sensation dimanche dernier au terrain de Basket-Ball du Campus de Lomé.

Toute la journée de ce dimanche, des jeunes enfants soit 133 jeunes athlètes venus de 21 clubs du Togo, du Bénin, du Ghana et du Niger ont rivalisé d'ardeur, pour faire admirer leur savoir-faire, leur habileté dans la maitrise des techniques de combat et autres composantes de cet art martial. Au bout, les meilleurs de cette compétition qui a eu le soutien de différentes marques de téléphones portables dont Tecno, Infinix et Itel, ont été primés selon leur mérite. Le tout sous le regard admiratif des parents et proches jeunes athlètes qui ont fait le déplacement et ont tenu à suivre de bout en bout le déroulé de cette 5ème édition.

L'organisation ne pouvait qu'en être que très heureuse. « Nous sommes à la 5ème édition du Challenge Taekwondo Kids, cette année, nous l'avons dénommé Open Furious Fighters de Lomé, parce que ça prend un rythme international. Nous avons les Ghanéens qui sont venus, Il y a les Béninois et les Nigériens qui sont venus. L'Open Furious Fighters de Lomé, est à la 5ème édition et étant passionné, un amoureux, voir au moins des enfants qui se défoulent chaque fois, on ne peut qu'organiser ces activités pour leur faire plaisir. L'émotion est trop grande », a laissé entendre le président du comité d'organisation et promoteur de cette compétition, M. Ekoué-Bla.

Comparativement aux précédentes éditions et outre l'internationalisation de l'évènement, l'initiateur et ses collaborateurs ne comptent pas laisser sur le carreau, des jeunes gens qui ont démarré avec eux et qui aujourd'hui frappent à la porte de la maturité. « La particularité, nous voulons développer certaines choses dans notre pays, parce que, si nous voyons certains pays comme le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, on ne peut pas les envier. Ils n'ont rien de plus que nous, mais jusqu'à maintenant, pourquoi nous n'évoluons pas ? Moi, j'ai pris sur moi de développer ce sport à la base. Raison pour laquelle, à chaque édition c'est les minimes, les cadets. Deux ans après, j'ai ajouté les juniors et les seniors, tout ça pour dire que ceux qui ont commencé avec nous commencent par prendre de l'âge et qu'il va falloir créer un créneau pour que ces enfants puissent évoluer dans leur sport préféré. Et de deux, à ce jour, le Taekwondo, ce n'est pas seulement le combat. Il y a l'aspect technique. Durant les cinq éditions, je ne fais qu'organiser les compétitions combats, et les compétitions Poomsae », c'est ce qu'a expliqué Edoh Ekoué-Bla.

Et de tout ce qui lui a été donné de constater durant cette journée dominicale sur le Tatami, il ne pouvait qu'en être fier, surtout de ne s'être pas trompé sur le potentiel des jeunes athlètes de Taekwondo au Togo.

« Je suis très satisfait. Il y a d'ailleurs un enfant qui m'a fait couler les larmes aujourd'hui je suis très ému, satisfait. En tout cas, je suis aux anges ». En tout cas, une chose est certaine, ces larmes de joie, il n'a pas été seul à les couler, vu que certains parents qui se sont confiés à notre reporter au terme de la cérémonie de distinction ont évoqué les mêmes émotions que le promoteur du désormais Open Furious Fighters de Lomé.

« Vivement la 6ᵉ édition », ont lancé certains jeunes athlètes, leur médaille au cou.