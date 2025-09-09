Ile Maurice: Un tremplin pour l'avenir des jeunes Mauriciens

Les 12 et 13 septembre prochains, l'Education, Jobs & Career Symposium tiendra sa 4e édition au Tribeca Mall, un rendez-vous désormais incontournable pour la jeunesse mauricienne en quête d'orientation, d'opportunités professionnelles et de perspectives d'avenir.

Un événement devenu référence

Depuis sa création, l'Education, Jobs & Career Symposium s'est imposé comme la plateforme phare où se rencontrent jeunes, institutions académiques et acteurs économiques. Organisé par Business Magazine et L'Express, en collaboration avec le Ministère du Travail et des Relations industrielles, l'événement ne cesse de prendre de l'ampleur.

L'édition de janvier 2025 avait réuni plus de 1 500 visiteurs et 28 exposants, confirmant l'intérêt croissant des jeunes générations pour un espace où se croisent formation, emploi et mobilité internationale. Cette année, les organisateurs ambitionnent de franchir un nouveau cap, en proposant une expérience encore plus riche, interactive et proche des préoccupations actuelles. Pourquoi le choix du Tribeca Mall ?

Pour cette 4e édition, le Symposium s'installe au Tribeca Mall, un lieu moderne, accessible et central qui s'est rapidement imposé comme un hub incontournable à Maurice.

Situé à Ebène, au coeur du dynamisme économique du pays, Tribeca Mall bénéficie d'une localisation stratégique à proximité immédiate du pôle d'affaires et de plusieurs établissements éducatifs. Ses infrastructures modernes, ses vastes espaces d'exposition et ses facilités de stationnement en font un cadre idéal pour accueillir un événement d'envergure nationale.

Au-delà de la praticité, le choix de Tribeca Mall traduit également une volonté de rapprocher le Symposium de la jeunesse et des professionnels qui fréquentent quotidiennement ce centre commercial. L'alliance entre l'univers de la consommation, du loisir et du monde professionnel crée une atmosphère conviviale, propice aux rencontres et aux échanges.

Un carrefour d'opportunités

Le Symposium a pour vocation de rassembler, en un seul lieu, les principaux acteurs du développement professionnel à Maurice : · Institutions académiques locales et internationales, offrant un large éventail de cursus. · Entreprises recrutant activement, à la recherche de jeunes talents motivés. · Organismes de formation et d'orientation, pour guider les étudiants dans leurs choix. · Agences spécialisées en mobilité internationale, prêtes à accompagner les candidats vers des carrières à l'étranger.

Cette année, plus de 30 entreprises et institutions de renom ont déjà confirmé leur participation : Ministry of Labour, African Leadership, Pick N Buy, Nexia, The Mauritius Union, Malaysian, Orion, Excelsior, Honoris, The Brandhouse, PTC, Mineral Beauty, Charles Telfair, MIE, ReachOut, Fly-Abroad, Lexcorp, IPCS, Uniciti, Allianz Services Mauritius, Publicis Global Delivery (PGD) Mauritius, Sable International, Avacor, EWF, DTOS, Santarayea Formation, National Insurance Co Ltd, Analysis Institute of Management et Panagora.

Panagora proposera gratuitement une dégustation de YOP sur son stand, une initiative conviviale qui ajoutera une dimension gourmande et rafraîchissante à l'événement.

Au-delà d'un salon de l'emploi classique, l'événement se positionne comme un accélérateur de parcours de vie. Que l'on soit en quête d'un premier emploi, d'une reconversion professionnelle ou d'un projet d'études à l'étranger, le Symposium offre un panorama complet des solutions disponibles.

Il est à noter qu'il reste encore quelques stands disponibles pour les entreprises et institutions de formation souhaitant rejoindre cette édition et mettre en avant leurs offres auprès d'un public jeune, motivé et en quête de nouvelles opportunités.

Innovation et proximité : une communication 360°

Pour cette 4e édition, les organisateurs ont mis en place une stratégie de communication digitale et médiatique d'envergure. Une campagne sera déployée sur les plateformes du groupe La Sentinelle - Business Magazine, L'Express, Lifestyle, Essentielle, LaCase et Radio One - avec des contenus variés : vidéos, capsules immersives et lives thématiques.

Une attention particulière sera portée à l'interaction avec le public via les réseaux sociaux, notamment à travers la tendance TikTok «To Kapav Pass Telephone», qui met en scène des jeunes se passant symboliquement le téléphone pour partager leurs rêves et leurs ambitions.

Par ailleurs, des lives Facebook seront diffusés durant le Symposium, animés par des visages bien connus du public, ainsi qu'une couverture média en continu via la presse écrite et digitale. Des espaces seront également dédiés aux partenaires pour leur permettre de valoriser leurs initiatives en faveur de l'employabilité et du développement des compétences.

Nouveauté cette année : un speed job dating sera organisé pour permettre aux entreprises qui ne peuvent pas être présentes durant les deux journées de profiter, le temps d'une ou de deux sessions, d'une opportunité de rencontrer et de recruter de futurs employés ou étudiants.

Un engagement public-privé renforcé

La réussite du Symposium repose sur une synergie unique entre le secteur privé et public. En s'associant au Ministère du Travail et des Relations industrielles, les organisateurs confirment leur volonté de contribuer à l'essor de l'économie mauricienne en facilitant la rencontre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi. Le Ministre du Travail et des Relations industrielles inaugurera officiellement l'événement le vendredi 12 septembre à 14h, en présence de Nad Sivaramen, Directeur des publications du Groupe La Sentinelle.

Un avenir à construire

Le Education, Jobs & Career Symposium 2025 s'annonce comme un moment fort de l'agenda économique et éducatif national. Plus qu'un salon, c'est une véritable passerelle entre l'éducation, l'emploi et l'avenir professionnel des jeunes Mauriciens.

En offrant un cadre de dialogue et de rencontre unique, l'événement ambitionne de nourrir les aspirations, de créer des opportunités concrètes et de rappeler à chacun que l'avenir se construit dès aujourd'hui. Rendez-vous les 12 et 13 septembre, au Tribeca Mall, pour cette nouvelle édition qui s'annonce déjà comme un catalyseur d'ambitions et un moteur d'espoir pour la jeunesse mauricienne.