Tunisie: Rentrée scolaire - Le Président exige des résultats concrets

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a abordé, lors de la rencontre qu'il a eue hier, 8 septembre au m Palais de Carthage avec Mme Sarra Zaafrani Zenzeri, Cheffe du gouvernement, le fonctionnement général de l'action gouvernementale ainsi qu'un certain nombre de projets de textes à portée économique et sociale en particulier.

Le Chef de l'État a donné ses instructions pour une bonne préparation de la rentrée scolaire et universitaire, dans l'attente de la mise en place du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement et de l'introduction des réformes fondamentales dans ce domaine.

Le Président de la République a salué l'action menée par un grand nombre de citoyens dans toutes les régions du pays en prenant soin des établissements éducatifs, convaincus qu'il n'y a pas d'avenir pour la Tunisie en dehors du savoir et de la connaissance. Cette contribution et cet engagement bénévole traduisent le début d'une révolution des esprits, qui constitue le premier prélude à toute réforme et à l'instauration d'une nouvelle relation entre le citoyen et l'ensemble des institutions de l'État.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, le Chef de l'État a insisté sur le fait que l'administration, dans son ensemble, doit oeuvrer à simplifier les procédures, et non à créer artificiellement des obstacles qui entravent la prestation des services aux usagers, allant jusqu'à perturber le fonctionnement de certains services publics afin d'attiser les tensions au profit de lobbies recevant leurs ordres de

l'étranger. Ceux-ci, a-t-il affirmé, ne resteront pas en dehors de la reddition des comptes, à l'instar de leurs prédécesseurs qui ont voulu faire exploser l'État de l'intérieur et ont pillé les ressources du pays. Il a également souligné que l'action se poursuit, non seulement en vue de la restructuration de plusieurs institutions, mais aussi pour permettre aux jeunes, en particulier, d'accéder à leur droit légitime au travail, tout en réduisant le nombre d'établissements publics inutiles qui ne font qu'épuiser les finances de l'État.