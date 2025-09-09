Tunisie: Banque centrale et finances publiques - Saïed insiste sur la transparence

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, 8 septembre, au palais de Carthage, Mme Mechkat Salama Khaldi, ministre des Finances, et M. Fathi Zouheir Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie.

Au cours de cette rencontre, il a été question de l'exécution du budget de l'État jusqu'à la fin du premier semestre 2025 ainsi que des grandes orientations du budget de l'année prochaine.

Le Chef de l'État a souligné, en ouverture de la réunion, le rôle de la Banque centrale de Tunisie dans le soutien à l'économie nationale, ainsi que celui du Comité d'analyses financières dans le contrôle des opérations suspectes, d'autant que de nombreux indices révèlent des flux financiers importants hors des cadres légaux.

Le Président de la République a insisté, par ailleurs, sur le fait que le projet de loi de finances pour 2026, actuellement en cours d'élaboration, doit refléter les aspirations du peuple tunisien, notamment sur le plan social, et ne pas se limiter à de simples chiffres ne répondant pas à ses attentes.

Il a également rappelé que la politique d'autosuffisance à l'abri de toute ingérence

extérieure, a permis de contenir le taux d'inflation, qui n'a pas dépassé 5,2 %, de réaliser une croissance dépassant 3 % au cours des trois derniers mois, tout en assurant la stabilité du taux de change et en portant le stock stratégique de devises à l'équivalent de 109 jours d'importations.