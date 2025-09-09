Burkina Faso: Tribunal de grande instance Ouaga I - Le nouveau président, Karim Oubda, installé

Le nouveau président du Tribunal de grande instance Ouaga I, le magistrat Karim Oubda, a été installé dans ses fonctions, jeudi 4 septembre 2025, à Ouagadougou. Le Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga I a un nouveau président. Il s'agit du magistrat de grade exceptionnel, Karim Oubda. Nommé en Conseil des ministres du 17 juillet 2025, il a été installé dans ses fonctions, jeudi 4 septembre 2025, au sein de la juridiction, au cours d'une audience solennelle. Il remplace à ce poste, Abasse Nombré qui occupait ce poste depuis octobre 2022.

L'audience solennelle s'est déroulée en présence de personnalités du secteur de la Justice dont le secrétaire général du ministère chargé de la Justice, Harouna Kadio, des représentants du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et d'Officiers de police judiciaire (OPJ).

A l'issue de sa prestation de serment, Karim Oubda a confié que l'une de ses priorités est de travailler au renforcement continu de l'accès à la justice aux justiciables et répondre surtout aux nouveaux défis liés au contexte sécuritaire du Burkina Faso. Car, a-t-il rappelé, le TGI Ouaga I est l'une des plus importantes juridictions du Burkina, tant par le volume de dossiers traités que par le nombre de personnels mobilisés.

« L'accès à la justice est la matrice de tous les droits. Si vous voulez avoir un droit respecté, il faut d'abord pouvoir accéder au juge », a-t-il affirmé. C'est pourquoi, a souligné le nouveau président du TGI Ouaga I, il est nécessaire de permettre à tout citoyen, quel que soit son statut social, de faire valoir ses droits devant la justice. Conscient de l'immensité de la tâche qui lui est confiée, le juge Oubda a appelé à une meilleure synergie avec l'ensemble de ses collaborateurs afin d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés.

Faire en sorte que la justice joue pleinement son rôle

« Je m'engage à ouvrir un dialogue permanent et à maintenir une communication fluide avec mes collègues et collaborateurs directs du siège, du parquet, du greffe, les interprètes et les agents d'appui, ainsi qu'avec nos collaborateurs externes auxiliaires de justice », a-t-il déclaré. Karim Oubda a promis de faire en sorte que la justice joue pleinement son rôle de défense des droits fondamentaux et de protection de la société.

Avant sa nomination, le nouveau président du Tribunal de grande instance Ouaga I était le président de Chambre à la cour d'appel de Ouagadougou depuis Juillet 2023. Par ailleurs, il a occupé diverses responsabilités au sein de la magistrature. On retient, entre autres, le poste de juge au siège de Tribunal de grande instance de Ouahigouya d'août 2004 à juillet 2006, de président du Tribunal de grande instance de Yako, de 2006 à 2011, de président du Tribunal de grande instance de Dori, de 2011 à 2014 et de Conseiller à la Cour d'appel de Ouagadougou entre 2022 et 2023, etc.

Quant au président du TGI Ouaga I sorti, Abasse Nombré, il a eu une pensée particulière à l'égard de ses anciens collaborateurs pour leur soutien durant son mandat, tout en les invitant à accorder la même disponibilité au nouveau président afin qu'il mène à bien sa mission pour le bien de tous.