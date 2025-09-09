Burkina Faso: Assainissement de la ville de Ouagadougou - Des commerçants de « 10 yaar » apportent leur soutien

8 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Aly Sawadogo et Soukriya Nacro

L'Union des jeunes commerçants de « 10 yaar » a initié une journée de salubrité sur le thème : « Pour l'ordre et la discipline, rôle et place de la jeunesse commerçante », dimanche 7 septembre 2025, à Ouagadougou.

Dans la dynamique d'apporter sa contribution à la construction de la Nation, l'union des jeunes commerçants de « 10 yaar », en collaboration avec la brigade verte, a mené une activité de nettoyage des artères du grand marché de Ouagadougou, dimanche 7 septembre 2025. Le représentant du président de l'Union, Youssouf Sankara, a confié que l'embellissement de la ville tant souhaité ne peut être possible sans l'implication de tout le monde.

C'est pourquoi, il a lancé un appel à tous les citoyens à assainir leur cadre de vie. M. Sankara a signifié que pour réussir cette activité, l'association a jugé nécessaire d'impliquer les chefs coutumiers et la Brigade verte de Ouagadougou. Le partenaire technique et financier de l'association, Adama Sana, a expliqué que l'activité a été organisée dans le but de répondre à l'appel des plus hautes autorités du Burkina Faso.

L'Union des jeunes commerçants de « 10 yaar » a profité également de l'occasion pour faire un don de matériel d'une valeur d'environ deux millions FCFA à la Brigade verte. Le soutien est composé de pagnes, savons, râteaux, brouettes, balais, etc. Guétou Gouem, une des membres de la Brigade verte a traduit les remerciements de la structure à l'Union des jeunes commerçants de « 10 yaar » pour cet appui qui vient renforcer la lutte contre l'insalubrité.

