Des membres du gouvernement étaient sur le site du lycée municipal Venegré, ce lundi 8 septembre 2025, pour encourager les nouveaux bacheliers qui ont réussi leur immersion patriotique 2025.

La première immersion patriotique des nouveaux bacheliers prend fin ce mardi 9 septembre 2025. Pour s'assurer que l'objectif de départ est atteint, une délégation ministérielle composée du ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé, du ministre chargé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré et du ministre chargé de l'Enseignement secondaire, Boubacar Savadogo était au lycée municipal Venegré, lundi 8 septembre 2025.

Le général Célestin Simporé a d'entrée de jeu félicité les nouveaux bacheliers pour leur double réussite à savoir le baccalauréat et cette immersion qu'ils viennent de boucler. Il leur a rappelé qu'en initiant cette immersion patriotique, le président du Faso veut faire d'eux, de vrais patriotes amoureux de leur pays et qui ne vont jamais trahir ce pays. « L'objectif est atteint au regard de votre conviction. Le travail a été bien fait et nous sommes fiers de vous », s'est-il réjoui.

Après avoir rappelé que les jeunes sont les constructeurs du pays des Hommes intègres, il leur a prodigué quelques conseils. « Ne soyez pas seulement une jeunesse de droit mais une jeunesse de devoir. Soyez une jeunesse d'humilité, de travail, qui respecte ses parents », les a-t-il exhortés. Le ministre chargé de la défense a laissé entendre que cette initiative va se poursuivre dans les années à venir, car pour lui, le patriotisme se cultive tous les jours.

A ceux qui vont poursuivre des études supérieures, le ministre d'Etat les a invités à être des étudiants exemplaires et disciplinés. Car, a-t-il estimé, l'indiscipline ne fait qu'apporter des soucis.

Quant au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, il a souligné qu'au cours de cette immersion, un module sur les relations internationales a été dispensé aux apprenants. Cet enseignement n'est pas fortuit, car selon lui, toutes les décisions prises dans Le Monde diplomatique sont commandées par un amour pour son pays. « La patrie doit toujours gouverner. C'est elle qui gouverne vos rapports avec les autres pays », a-t-il dit.

En attendant, il les a invités à être des étudiants décomplexés, fiers du Burkina.

Contente de réussir cette immersion, Ida Todara Nam dit avoir appris beaucoup de choses au cours de son séjour. Elle a évoqué notamment des valeurs telles que le patriotisme, le respect du bien public et des institutions. Toute chose, à l'en croire, qui va lui permettre de s'engager sérieusement pour un Burkina Faso de paix. Son camarade Zahid Tiemtoré a promis d'enseigner ce qu'il a appris à ses petits frères pour faire d'eux des patriotes de demain.