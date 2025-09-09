Burkina Faso: RH Awards 2025 - Mariam Nacanabo de la Primature, sacrée Top DRH

La IXe édition de RH Awards s'est tenue, le samedi 6 septembre 2025, à Tenkodogo, dans la région du Nakambé. Mariam Nacanabo Kalandjibo, directrice des ressources humaines de la Primature, est la Top DRH 2025 au Burkina Faso. Elle a été désignée lauréate par le jury, lors de la soirée de la IXe édition de la RH Awards, le samedi 6 septembre 2025, à Tenkodogo, dans la région du Nakambé. Ella a reçu, pour ce faire, le grand prix composé d'un trophée,

d'une attestation de reconnaissance, d'un chèque de 500 000 F CFA et d'un ordinateur portable. Mme Nacanambo succède ainsi à Esther Félicité Nacro, de la Radiodiffusion télévision du Burkina Faso, lauréate de l'édition 2024.

Emue, la Top DRH a exprimé sa satisfaction et témoigné sa gratitude à sa hiérarchie. Pour elle, il n'y a pas de secret. « Il faut honorer l'humanité en chaque être et chercher à construire le meilleur avec lui », a-t-elle confié. Mariam Nacanambo a souhaité que toute la fonction RH puisse se mobiliser autour des autorités burkinabè afin de promouvoir des ressources humaines de valeur pour un Burkina Faso de paix et de fierté. Plus tôt, au cours de la même soirée, elle avait reçu le prix du meilleur DRH des ministères et institutions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La soirée de RH Awards 2025 a également récompensé plusieurs managers des ressources humaines. Parmi lesquels, l'on peut citer, entre autres, le prix du meilleur DRH des sociétés d'Etat qui est revenu à Abdoulaye Kiemdé de la Société burkinabè de télédiffusion (SBT), ceux du meilleur DRH des établissements publics de l'Etat, et du jury qui ont échu au directeur des ressources humaines de l'Académie de police, Bassirou Sankara. En outre, le jury a décerné des prix spéciaux et des trophées de reconnaissance à plusieurs DRH.

Intégrer l'I.A. dans les activités

La marraine de la cérémonie, la ministre de la Transition digitale et des Postes et des Communications électroniques, Animata Zerbo, s'est appesantie sur le thème de cette IXe édition de RH Awards : « Intelligence artificielle et transformation de la fonction ressource humaine ». Pour elle, l'Intelligence artificielle (IA) n'est plus aujourd'hui une perspective lointaine. « Elle est une réalité qui façonne nos habitudes, nos organisations et bouscule nos certitudes d'hier », a-t-elle déclaré.

Elle a confié que le gouvernement burkinabè s'est engagé à travailler à intégrer l'IA dans les différents secteurs d'activités afin que les institutions, administrations et entreprises puissent tirer avantage de cette technologie. « Il a été décidé de ne pas se laisser freiner par les défis certes énormes, les menaces et risques réels liés à l'IA mais plutôt travailler à s'outiller pour y faire face », nous a appris la ministre Zerbo. Le président de la cérémonie, le ministre directeur du cabinet du président du Faso, le capitaine Céleste Anderson Medah, a indiqué que le monde vit une période de mutation où la technologie redéfinit les méthodes de travail et les interactions.

« Nos directions de ressources humaines sont aujourd'hui appelées à beaucoup de tact et de mise à jour perpétuelle de leurs connaissances », a-t-il relevé. Il a invité les DRH à développer les capacités d'anticipation afin d'adopter les meilleures stratégies pour venir à bout des difficultés organisationnelles et particulièrement celles liées aux ressources humaines. Pour le patron de la cérémonie, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, finis les jours où la gestion des ressources humaines pouvait allègrement se réduire à l'élaboration des bulletins de paie, des contrats de travail et au déroulement des procédures de recrutement.

« La finalité de la fonction RH aujourd'hui est d'acquérir, développer et de conserver les talents nécessaires au bon fonctionnement et à la performance de l'administration, des organisations tout en assurant l'épanouissement des salariés », a-t-il affirmé. Le ministre Traoré a souligné que cette gestion doit concilier les exigences économiques de l'organisation avec les réalités sociales en gérant le capital humain pour créer de la valeur ajoutée, favoriser la motivation, développer les compétences et entretenir un environnement de travail positif. La 10 édition de RH Awards 2026 va se tenir à Accra au Ghana, selon le président du comité d'organisation, Ousmane Sandwidi, pour consolider les questions de management anglo-saxon.