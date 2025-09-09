Congo-Brazzaville: 8e Colloque international sur la fiscalité - Début des travaux ce mardi

L'édition 2025 du Colloque international sur la fiscalité s'ouvre à Brazzaville, ce 9 septembre, sous le patronage du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Près d'une quinzaine de délégations étrangères, des universitaires, des acteurs du secteur privé et de la société civile vont échanger sur des enjeux fiscaux qui touchent l'Afrique.

Lors d'une conférence de presse, tenue le 8 septembre, les organisateurs ont dévoilé les objectifs ambitieux de ce rendez-vous. Précisément, ce colloque vise à rassembler les principaux acteurs pour débattre et partager des idées sur la façon de mobiliser efficacement les ressources fiscales en Afrique.

D'après le Pr Arnaud Raynouard de l'Université Paris-Dauphine- Master 227, le thème central retenu, « Rôle et place du droit fiscal national : les enjeux de la mobilisation des recettes et de durabilité », permettra d'analyser les défis que représentent la fiscalité des industries extractives, le développement durable des ressources vivantes, ainsi que les mesures à prendre pour lutter contre la délinquance fiscale.

Organisé par le Master 227 de l'Université Paris-Dauphine, en partenariat avec la direction générale des Impôts et des Domaines du Congo, ce colloque annuel ambitionne d'explorer des solutions durables pour mobiliser les ressources fiscales des États africains. Compte tenu de la forte disparité des pratiques fiscales, ces assises permettent de partager les expériences en vue de renforcer les stratégies de mobilisation des recettes publiques et d'assurer la pérennité de la fiscalité nationale. Celles-ci devraient déboucher sur l'identification de solutions pour une meilleure collecte des impôts, la promotion d'une fiscalité plus équitable et la définition de réformes permettant aux États de financer durablement les services publics, réduisant ainsi les inégalités économiques.

Le président de l'Association dauphinoise d'administration fiscale (Adaf), Maxence Bringuier, a insisté sur le caractère international du colloque. Les représentants du Benin, du Cameroun, de la Centrafrique, de la Côte d'ivoire, de la France, de la Guinée, du Niger, du Tchad, de la RD Congo, du Maroc, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Gabon vont échanger leurs idées pour améliorer la mobilisation des ressources fiscales nationales. « Ce colloque est vraiment international. Il réunit les principaux acteurs, notamment du secteur privé, pour discuter ensemble de la fiscalité de demain », a déclaré Maxence Bringuier.

L'agenda de la première journée, ce mardi, prévoit un panel de haut niveau et académique sur « La fiscalité au service de l'économie ». Des ateliers sont également prévus durant les quatre jours, offrant un cadre de réflexion pour renforcer la confiance entre l'administration fiscale et les entreprises, ainsi que pour évaluer l'efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude fiscale. En plus des tables rondes et des discussions, une soirée alumni est également prévue pour encourager les interactions entre anciens étudiants de l'Université Paris-Dauphine basés en Afrique.