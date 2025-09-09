Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - La Caupdc sollicite la candidature du chef de l'Etat

A l'initiative de son président, Fiston Mathat, la Coalition des associations unies pour la paix et le développement du Congo (Caupdc) a demandé, le dimanche dernier, une messe spéciale en l'église Saint-Kisito de Makélékélé, dans le premier arrondissement de Brazzaville, pour implorer la grâce de Dieu afin qu'il pousse le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de 2026.

Contrairement aux autres qui sollicitent la candidature du président de la République à travers des simples déclarations publiques, les jeunes de la Caupdc, tous originaires du département du Pool, ont choisi de le faire par une messe d'action de grâce. Fervents défenseurs des idéaux du chef de l'Etat, ces jeunes, conscients de ce que toute autorité vient de Dieu, ont préféré remettre Denis Sassou N'Guesso entre les saintes mains de l'Eternel afin que lui seul le pousse à déclarer sa candidature.

S'exprimant à l'issue de la messe organisée à l'occasion du « 23e dimanche du temps ordinaire », le leader de la Caupdc, Fiston Mathat, a justifié le choix porté sur le président de la République par le fait qu'il est, selon lui, « l'homme de paix au Congo, le réconciliateur, le promoteur du vivre-ensemble », mais aussi et surtout l'homme de la situation, qui est capable de conduire le Congo vers un avenir prometteur.

« Nous avions sollicité cette messe pour que Dieu touche le coeur du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, afin qu'il fasse acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. La Caupdc a jeté son dévolu sur lui parce qu'il incarne les valeurs de paix, de tolérance, du vivre-ensemble, d'unité et de démocratie. Lors de cette messe, nous avions aussi prié au Seigneur de toucher son parti, le PCT, afin de le désigner comme son candidat à l'élection présidentielle », a expliqué Fiston Mathat.

Il a, toutefois, réaffirmé le soutien inconditionnel de la Caupdc aux actions du chef de l'Etat, et lui a rassuré sa détermination à le soutenir jusqu'au bout. L'association projette d'organiser une vaste campagne de sensibilisation dans tout le département du Pool afin de convaincre la population de s'approprier les idéaux de Denis Sassou N'Guesso.