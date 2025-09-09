Congo-Brazzaville: Lutte contre le choléra - La communauté U-rapport réitère sa volonté d'accompagner le pays

Prélude à la reception par le Congo des doses de vaccin pour lutter contre l'épidémie de choléra, la responsable de la communauté U-rapport, Schariette Orsili Manguida, a réitéré, le 8 septembre à Brazzaville, la volonté de l'organisation dont elle a la charge de continuer d'accompagner le gouvernement à une sensibilisation massive des jeunes ainsi que des groupes de communautés.

La communauté U-rapport est une organisation des jeunes affiliée au bureau pays du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). En termes d'information, U-rapport est non seulement un outil de communication direct avec les jeunes et les communautés, mais également un partenaire de mise en oeuvre de sensibilisation autour du choléra.

« En tant que responsable de U-rapport, moi et mes communautés sommes engagés pour appuyer le ministère de la Santé et accompagner l'Unicef à travers ses trois axes principaux qui découlent de l'information et de la sensibilisation massive, de la collecte rapide des données communautaires et également du renforcement de l'engagement communautaire. Donc, nous allons utiliser notre plateforme pour diffuser des messages, ce qui se fait déjà actuellement. Nous allons accentuer la communication autour des messages de masse validée par les autorités sanitaires sur le choléra et pourquoi pas aussi prévenir Ebola qui déjà a fait son entrée en RDC sur la prévention », a expliqué la responsable de la communauté U-rapport.

En termes de collecte de données communautaires de l'épidémie du choléra, la communauté U-rapport compte mener des sondages, recueillir les avis, les opinions des populations sur toutes les questions qui concernent les jeunes. Selon un vieux bulletin d'information datant du 14 août 2025, le Congo a enregistré un total de quatre cent vingt-cinq cas suspects et quatorze cas confirmés de choléra, dont trente-cinq décès notifiés dans les départements : Brazzaville, Congo-Oubangui et Djoué-Léfini avec un taux de létalité global de 8%.

L'initiative de la communauté U-rapport consistera aussi à comprendre le niveau de connaissance que les jeunes ont sur l'épidémie de choléra actuellement et identifier des rumeurs ou les fausses informations afin de mieux communiquer, recueillir de bonnes données, partager la bonne information autour de la problématique pour avoir des résultats concrets.

Et dans le cadre du renforcement en termes d'engagement communautaire : « La communauté U-rapport va également mobiliser, dès à présent, au sortir de cette séance de briefing, les jeunes et les leaders communautaires pour relayer des messages concrets sur la santé autour de la thématique, afin de renforcer la confiance envers le système de santé et promouvoir une approche mais vraiment très proche de la prévention communautaire, surtout dans les zones à risque où foyers de l'épidémie que sont les département de Congo-Oubangui et celui de l'Alima-Nkeni », a-t-elle affirmé. Assurer une communication bidirectionnelle, réactive et inclusive entre les communautés et les autorités sanitaires est une tâche qu'assurera la communauté U-rapport.

«Des bonnes pratiques pour que tous nous arrivions à combattre la pandémie du choléra. Donc c'est l'information, c'est les actions communautaires, mais c'est surtout la sensibilisation pour prévenir le choléra. Prendre en compte les langues nationales, les dialectes des communautés pour traduire les messages clefs. Alors actuellement, l'Unicef et son partenaire, le ministère de la Santé, travaillent pour justement élaborer des messages. Je pense que c'est déjà en phase de publication », a indiqué Schariette Orsili Manguida.

Engager les gens, les emmener à une communication responsable, les emmener à des gestes et des bonnes pratiques, les médias vont élaborer les messages prenant en compte toutes les langues nationales pour combattre la pandémie du choléra. « Le Congo va lancer pour sa première fois le vaccin contre le choléra. Alors évitons les rumeurs autour de cette vaccination. On comprend que c'est pour notre bien de se faire vacciner, mais on va aider les populations depuis les centres de santé à comprendre que pendant une heure ou une heure et demie, le vaccin pourrait réagir. Certains organismes humains pourront observer une période de fièvre. A ce moment-là, il faut donner juste le paracétamol. Mais le vaccin est bon, il est utilisé pour se protéger du choléra », a révélé la responsable de la communauté U-rapport.

Signalons que les organisations de la société civile congolaise et la communauté U-rapport s'inquiètent de l'épidémie du choléra puisqu'on s'approche de la période scolaire et de la saison des pluies qui risque d'aggraver la situation.