Congo-Brazzaville: Pollution atmosphérique - Des sanctions administratives et pénales contre les agents vecteurs au pays

Dans le cadre de la commémoration, le 7 septembre à Brazzaville, de la Journée internationale de l'air pur pour un ciel bleu, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a annoncé que les facilitateurs de ce fléau seront sanctionnés sur le plan administratif et pénale.

« A quelque niveau qu'ils se trouvent, depuis l'industriel inconscient des normes dont l'unité de production intoxique par ses rejets, un quartier entier, jusqu'au propriétaire de taxi, de poids lourd ou d'autobus, dont les gaz asphyxient les passants et les véhicules qui les suivent, tous, une fois l'infraction constatée, doivent être sanctionnés administrativement et pénalement », a-t-elle notifié.

En effet, pour parvenir à un développement durable, le gouvernement estime qu'il est impérieux de prendre en toute urgence des mesures disciplinaires face à la menace de mort que représente la pollution de l'air. Chaque année en Afrique, la pollution atmosphérique tue près d'un million et demi de personnes, précise la déclaration du gouvernement. Soit un bilan plus lourd que celui causé par l'alcool, le tabac et les accidents de la route combinés. La déclaration précise aussi qu'au Congo, plus de 60% de la population de Brazzaville et Pointe-Noire respire chaque jour des vapeurs toxiques, ce qui augmente logiquement le taux de mortalité.

La ministre a indiqué que les villes du Congo « suffoquent sous l'effet des émissions polluantes dues aux véhicules d'occasion importés, aux camions et aux minibus dont les pots d'échappement empoisonnent l'atmosphère, aux tas d'ordures qui se consument en pleine rue, aux méthodes polluantes de cuisson des aliments ».

Pour ce qui est de la qualité de l'air, le gouvernement prévoit la création « très bientôt » de l'Agence nationale de l'environnement, laquelle veillera à la surveillance et au suivi de la qualité de l'air, à travers un réseau de stations de mesures de qualité d'air, et un système d'alarme précoce. La journée internationale de l'air pur pour un ciel bleu a été instauré le 19 décembre 2019 par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle vise à sensibiliser la population mondiale sur les conséquences de la pollution de l'air, pour l'amélioration de la qualité de l'air. Le thème retenu cette année est « Ensemble pour un air pur ».

Rappelons que dans le document final de la Conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio+20) de 2012 intitulé « L'avenir que nous voulons », les pays se sont engagés à promouvoir des politiques de développement durable qui soutiennent une amélioration de la qualité de l'air dans le cadre de la construction à long terme des villes et des établissements humains.

En outre, le Programme de développement durable à l'horizon 2030 définit une feuille de route pour assurer le développement durable, la protection de l'environnement et la prospérité pour tous. Dans ce contexte, la réduction de la pollution atmosphérique est fondamentale pour la réalisation des dix-sept objectifs de développement durable.