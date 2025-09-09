Sénégal: Sécurité alimentaire - Dakar réceptionne 10 000 tonnes de blé américain

Le Port autonome de Dakar a accueilli, hier lundi, une cargaison de 10 000 tonnes de blé américain, la première depuis plus de dix ans. Cette opération, initiée par Les Grands Moulins de Dakar (GMD) et le groupe américain Seaboard, marque une nouvelle étape dans le renforcement de la sécurité alimentaire et des relations bilatérales.

Cette livraison symbolique ouvre un vaste programme d'investissement de près de 100 millions de dollars, a indiqué Moustapha Camara, Directeur commercial et marketing des GMD. Ce plan comprend la modernisation des infrastructures industrielles, l'extension des capacités de stockage portuaire à 45 000 tonnes, ainsi que la construction, à Diamniadio, d'une usine d'aliments pour animaux d'une capacité annuelle de 284 000 tonnes. « Ce navire est un jalon, mais ce n'est qu'un début », a-t-il déclaré.

Les autorités sénégalaises présentes ont salué cette avancée. Ibrahima Diaw, Haut commandant du Port de Dakar, y voit une étape décisive pour l'ambition du port de devenir une plaque tournante régionale. Pour sa part, Moussa Sibi, adjoint au directeur du commerce intérieur, a rappelé la nécessité de diversifier les approvisionnements, soulignant les perturbations engendrées par la guerre en Ukraine.

L'Ambassadeur des États-Unis, Michael Raynor, a insisté sur la portée stratégique de cette cargaison : « Ce blé, cultivé par 250 000 producteurs américains et transporté sur plus de 11 000 kilomètres, terminera sa course sur les tables sénégalaises. » Il a rappelé que Seaboard a déjà investi plus de 100 millions de dollars au Sénégal, générant 300 emplois directs et 200 emplois indirects.

Enfin, Marie Kane, Présidente de la Chambre de commerce américaine au Sénégal, a salué l'audace des GMD, estimant que cette diversification des sources d'approvisionnement constitue un modèle à suivre pour renforcer la souveraineté alimentaire nationale.