Congo-Kinshasa: Enseignement à distance - conjugaison des verbes boire, conclure et coudre

Enseignement à distance - conjugaison des verbes boire, conclure et coudre

8 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La conjugaison permet de bien s'exprimer et d'éviter les fautes de la langue.

Les verbes Boire, Conclure et Coudre sont du troisième groupe, souvent irréguliers et difficiles.

Les connaître aux six modes des verbes aide à enrichir son vocabulaire.

Elle améliore la rédaction dans les lettres, récits et travaux professionnels.

Elle développe la confiance lors des prises de parole en public.

Elle renforce la culture générale et l'amour de la langue française.

Elle facilite la réussite aux examens et concours où la maîtrise du français est exigée.

Elle évite la confusion de temps et de sens dans la communication.

Elle prépare aux adultes à mieux enseigner ou à accompagner les enfants dans leurs études.

Enfin, c'est une compétence utile dans la vie quotidienne, professionnelle et sociale.

Réécoutez l'intégralité de cette leçon pour en savoir plus !

