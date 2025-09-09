Congo-Kinshasa: L'ONU appuie la RDC pour « redonner une vie digne aux victimes » d'atrocités (Bintou Keita)

8 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Cheffe de la MONUSCO a réaffirmé l'engagement des Nations unies à soutenir le Gouvernement congolais pour notamment redonner une vie digne aux victimes de crimes graves. Elle a fait cette déclaration lors de son intervention au cours de de la conférence de haut niveau sur la reconnaissance des génocides commis en RDC au cours des trente dernières années, lundi 8 septembre à Genève (Suisse).

« Je réaffirme l'attachement des Nations unies en République démocratique du Congo, à soutenir les efforts du Gouvernement congolais pour redonner une vie digne aux victimes, protéger les civils, appuyer la démobilisation des groupes armés et soutenir les mécanismes locaux de prévention et de règlement des conflits », a déclaré Bintou Keita.

Elle a rappelé la nécessité d'un processus de justice transitionnelle porté d'abord par les Congolais eux-mêmes :

/sites/default/files/2025-09/080925-p-f-genevesonbintoukeita-00.mp3

