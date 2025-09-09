Algérie: Décès en martyr du Caporal-chef Ammari Seif Eddine lors d'un ratissage à Tipasa - Le président de la République présente ses condoléances

8 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, lundi, ses sincères condoléances aux membres de l'Armée nationale populaire (ANP), ainsi qu'à la famille du Caporal-chef Ammari Seif Eddine, tombé en martyr lors d'une opération de recherche et de ratissage dans la zone du secteur militaire de Tipasa.

"C'est avec une immense tristesse et une profonde affliction que le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a appris le décès en martyr du Caporal-chef Ammari Seif Eddine lors d'une opération de recherche et de ratissage dans la zone du secteur militaire de Tipasa ayant permis la neutralisation de deux terroristes", lit-on dans le message de condoléances.

"En cette douloureuse épreuve, le président de la République présente à la famille du défunt, ainsi qu'aux membres de l'Armée nationale populaire (ANP), ses sincères condoléances, les assurant de sa profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant d'accorder au martyr Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.