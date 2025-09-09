Algérie: Boughali au Caire pour présider la 39e réunion du Comité exécutif de l'UIPA

8 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) et président de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), M. Brahim Boughali, est arrivé dimanche au Caire pour présider les travaux de la 39e réunion du Comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe, prévue le 9 septembre courant, indique un communiqué de l'APN.

A son arrivée à l'aéroport international du Caire, M. Boughali a été accueilli par le président de la Chambre des députés égyptienne, M. Hanafi Jabali, ainsi que par l'ambassadeur d'Algérie au Caire et le secrétaire général de l'Union interparlementaire arabe, précise la même source.

"Cette réunion s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'action parlementaire arabe commune, de la coordination des efforts face aux défis actuels, ainsi que de l'examen des questions inscrites à l'agenda arabe et international, en vue de consolider le rôle des parlements dans la défense des causes de la nation et la satisfaction des aspirations de ses peuples", selon le communiqué.

