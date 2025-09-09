Algérie: Mozambique - Engagement à approfondir la coopération et à perpétuer les traditions de solidarité

ALGER — L'Algérie et le Mozambique ont réaffirmé, dans le communiqué conjoint sanctionnant la visite de travail effectuée par le président de la République du Mozambique, M. Daniel Chapo, en Algérie, l'engagement des deux pays amis à approfondir la coopération bilatérale et à perpétuer les traditions de solidarité ayant toujours caractérisé les relations entre les deux pays.

La visite de travail effectuée par le président de la République du Mozambique, M. Daniel Chapo, en Algérie, les 5 et 6 septembre, à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'inscrit dans le cadre du "renforcement des liens de fraternité et de solidarité historiques unissant les deux pays frères".

La visite du président du Mozambique fait également suite à sa participation à la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se tient du 4 au 10 septembre à Alger.

A cette occasion, les présidents des deux pays ont eu des entretiens bilatéraux en tête-à-tête ayant porté sur "les moyens de renforcer les relations bilatérales et de revitaliser la coopération économique et technique entre l'Algérie et le Mozambique".

Le Président Daniel Chapo a adressé ses chaleureuses félicitations au Président Abdelmadjid Tebboune pour "le franc succès" de cette quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine, soulignant "l'importance de cet événement continental en tant que plateforme stratégique pour consolider la coopération économique et établir des partenariats solides à travers le continent".

De son côté, le président de la République a félicité son homologue du Mozambique à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de son pays, souhaitant au peuple mozambicain frère "davantage de progrès et de prospérité".

Les deux dirigeants sont convenus de "célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays par l'organisation, dans les deux capitales, de diverses activités culturelles et conférences".

Les deux présidents ont salué "les liens historiques forts entre l'Algérie et le Mozambique" et réaffirmé "leur engagement à approfondir la coopération bilatérale, tout en perpétuant les traditions de solidarité ayant toujours caractérisé les relations entre les deux pays".

Ils ont également salué "le rythme des visites de haut niveau échangées ces dernières années, lesquelles ont contribué à la revitalisation de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines", soulignant "la nécessité de mettre en oeuvre les différents accords de coopération signés, notamment ceux relatifs à la coopération économique et commerciale".

Les deux présidents ont aussi insisté sur "l'impératif d'activer le Conseil d'affaires mixte créé en 2021 afin d'offrir aux opérateurs économiques des deux pays un espace permanent de dialogue sur les possibilités de partenariat".

Les deux parties ont en outre mis en avant "les possibilités de partenariat dans des secteurs comme l'énergie, l'enseignement supérieur, l'agriculture et l'industrie, le président Daniel Chapo ayant rencontré nombre de chefs de grandes entreprises algériennes pour discuter des opportunités d'investissement et d'affaires au Mozambique".

La visite a été couronnée par "la signature d'importants accords et mémorandums d'entente dans des domaines clés de la coopération bilatérale, témoignant de la volonté des deux pays de hisser leur coopération économique à des niveaux supérieurs".

A cet égard, le président de la République a "réaffirmé la disposition de l'Algérie à soutenir le Mozambique dans ses démarches de développement national, partant du principe de solidarité caractérisant les relations entre les deux pays".

Les deux présidents ont, par ailleurs, "procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun", réaffirmant leur engagement en faveur du règlement pacifique des conflits, du respect de la souveraineté des Etats et du principe des "solutions africaines aux problèmes africains". Ils ont relevé une convergence des positions entre les deux pays à l'égard des questions soulevées.

Les deux parties ont également souligné "l'importance pour l'Afrique de maintenir sa capacité à définir ses propres stratégies par des solutions locales et pacifiques face aux défis rencontrés, tout en rejetant catégoriquement toute ingérence étrangère susceptible de compromettre l'efficacité des mécanismes continentaux".

En matière sécuritaire, "les présidents des deux pays ont exprimé leur profonde préoccupation face à l'accroissement des menaces terroristes et du crime organisé dans plusieurs régions du continent", soulignant "la nécessité d'intensifier la coopération dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et le trafic de drogue".

A cet égard, le Président Daniel Chapo a salué "le rôle et l'engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de Coordinateur de l'Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent".

Concernant la question du Sahara occidental, les deux parties ont "réaffirmé leur soutien constant au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, aux décisions de l'Union africaine et au droit international", soulignant "l'importance primordiale de parvenir à une solution politique juste et durable, en accord avec la légalité internationale".

Les deux présidents ont également exprimé "leur profonde préoccupation face à la grave situation humanitaire dans la bande de Ghaza en raison de l'agression israélienne contre les Palestiniens", appelant à "la cessation immédiate de cette agression" et à "l'acheminement de toute urgence de l'aide humanitaire pour répondre aux besoins de la population civile".

Ils ont, par là même, réaffirmé "leur soutien constant au droit du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant, conformément à la légalité internationale et aux résolutions pertinentes des Nations unies".

Ils ont aussi insisté sur "la nécessité d'une réforme globale de l'Organisation des Nations unies pour renforcer la légitimité, l'efficacité et la crédibilité du système multilatéral", soulignant l'importance du "rôle du groupe des pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies (A3+), en tant que plateforme essentielle pour promouvoir l'agenda africain et défendre les intérêts du continent au sein du système mondial".

Par ailleurs, "le Président Daniel Chapo a cordialement invité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à effectuer une visite d'Etat au Mozambique, dont la date sera convenue d'un commun accord par les canaux diplomatiques".

Le président du Mozambique a exprimé "sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu'à la délégation qui l'a accompagné, au cours de sa visite en Algérie".