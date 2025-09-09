Afrique: IATF - La presse nationale évoque la réussite de l'événement au vu du nombre de contrats signés à Alger

ALGER — Les titres de la presse nationale, parus mardi, évoquent la réussite de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine, soutenant que ce rendez-vous continental a tenu toutes ses promesses de par le nombre de contrats et d'accords de partenariat conclus, ce qui confirme le statut d'avant-gardiste de l'Algérie au niveau continental.

Dans ce contexte, le Quotidien d'Oran a titré sur la "bonne moisson pour les entreprises algériennes", relevant que des contrats d'une valeur de plusieurs milliards de dollars ont été décrochés, ce qui va booster davantage "la production locale et les exportations".

Rappelant que cet événement prendra fin demain mercredi, la publication, a également mis en exergue "le rôle-clé de l'Algérie dans la consolidation et la concrétisation de l'intégration économique du continent africain".

L'Expression, a, pour sa part, zoomé sur "la coopération exemplaire qu'entretiennent l'Algérie et l'Afrique du Sud", la qualifiant de "force motrice et locomotive du continent africain".

Le même journal a souligné que "le tandem Alger-Pretoria donne au continent les moyens politiques et diplomatiques de tenir bon dans un monde en mouvement", soutenant que "les moyens existent pour que l'Afrique trouve sa voie afin de devenir un pôle de puissance".

Ainsi L'Expression a noté dans son commentaire que la 4e édition de l'IATF a vu "la conclusion d'accords inter-africains et des investissements stratégiques en milliards de dollars", les qualifiant de "victoires typiquement africaines".

Le quotidien "e-bourse" a, quant à lui, rappelé que la 4e édition de l'IATF sera clôturée par une rencontre-bilan au cours de laquelle de nombreuses résolutions et recommandations seront adoptées.

El Massa a repris les déclarations de représentants d'institutions financières africaines qui ont affirmé que "L'Algérie est la fierté de l'Afrique", se félicitant à cet égard de "la réussite de la présente édition de l'IATF et son organisation irréprochable".

De son côté, En Nasr est revenu sur l'intervention de l'ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo, en sa qualité de président du Conseil consultatif de l'IATF, qui s'est félicité de "la qualité de l'organisation, la richesse des débats et rencontres, mais aussi et surtout la valeur des contrats et accords conclus à Alger", ce qui traduit, a-t-il souligné, "l'engagement indéfectible de l'Algérie en faveur de l'intégration économique africaine".

Le journal a également repris les propos d'Ayman El-Zoghbi, directeur du commerce de l'investissement et du financement des entreprises auprès de Africain export bank (Afreximbank), à savoir que "la 4e édition de l'IATF est la plus réussie", se référant au nombre d'accords et de contrats signés.

Sous le titre "L'excellence, une empreinte algérienne", le quotidien El Djoumhouria s'est également attardé sur le volume des accords conclus, ce qui boostera "l'industrie africaine et l'investissement vers des niveaux de qualité, d'efficacité et de compétitivité".