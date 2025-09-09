Algérie: Décès du Caporal-chef contractuel Ammari Seif Eddine - Condoléances du président de l'APN

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a adressé, lundi, ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux membres de l'Armée nationale populaire (ANP), ainsi qu'à la famille du Caporal-chef Ammari Seif Eddine, tombé en martyr lors d'une opération de recherche et de ratissage dans la zone du secteur militaire de Tipasa.

M. Boughali a adressé ses condoléances à "l'ensemble des membres de l'Armée nationale populaire, ainsi qu'à la famille du Caporal-chef contractuel Ammari Seif Eddine, tombé en martyr au champ d'honneur lors de l'opération héroïque menée par l'ANP pour neutraliser deux terroristes dans la wilaya de Tipasa".

Cette douloureuse épreuve "rappelle, une fois de plus, les sacrifices incommensurables consentis par les enfants de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), pour protéger la patrie et défendre sa souveraineté et sa stabilité", a affirmé M. Boughali, ajoutant que "le sang des martyrs demeurera un phare pour les générations successives, attestant de la forte cohésion entre le peuple et son Armée".

En cette circonstance, le président de l'APN a imploré "Allah Tout-Puissant, en son nom et au nom de l'ensemble des députés, d'accorder au martyr Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort aux siens et à ses compagnons au sein de l'institution militaire. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons".