Algérie: Décès du Caporal-chef contractuel Ammari Seif Eddine - Condoléances du président de l'APN

8 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a adressé, lundi, ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux membres de l'Armée nationale populaire (ANP), ainsi qu'à la famille du Caporal-chef Ammari Seif Eddine, tombé en martyr lors d'une opération de recherche et de ratissage dans la zone du secteur militaire de Tipasa.

M. Boughali a adressé ses condoléances à "l'ensemble des membres de l'Armée nationale populaire, ainsi qu'à la famille du Caporal-chef contractuel Ammari Seif Eddine, tombé en martyr au champ d'honneur lors de l'opération héroïque menée par l'ANP pour neutraliser deux terroristes dans la wilaya de Tipasa".

Cette douloureuse épreuve "rappelle, une fois de plus, les sacrifices incommensurables consentis par les enfants de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), pour protéger la patrie et défendre sa souveraineté et sa stabilité", a affirmé M. Boughali, ajoutant que "le sang des martyrs demeurera un phare pour les générations successives, attestant de la forte cohésion entre le peuple et son Armée".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En cette circonstance, le président de l'APN a imploré "Allah Tout-Puissant, en son nom et au nom de l'ensemble des députés, d'accorder au martyr Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort aux siens et à ses compagnons au sein de l'institution militaire. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.