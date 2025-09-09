Algérie: Une délégation parlementaire algérienne en visite de travail en Biélorussie

ALGER — Une délégation du Groupe parlementaire d'amitié Algérie-Biélorussie de l'Assemblée populaire nationale (APN) effectue une visite de travail en République de Biélorussie, dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié parlementaires entre les deux pays, a indiqué lundi un communiqué de cette institution législative.

Cette visite, prévue du 8 au 12 septembre courant, s'inscrit dans le cadre de "la consolidation des liens de coopération entre le Parlement algérien et son homologue biélorusse et de l'échange d'expertises sur les différentes questions d'intérêt commun, afin de renforcer les relations bilatérales aux niveaux parlementaire et politique et d'ouvrir de plus larges perspectives de coopération dans les domaines économique, social et culturel", précise-t-on de même source.

La délégation parlementaire participant à cette visite comprend la présidente du Groupe parlementaire d'amitié Algérie-Biélorussie, Mme Hadjira Abbas, le vice-président du Groupe, M. Nacer Bey Ahmed, ainsi que MM. Benkhellef Abdelkrim, Amrane Abdelouahab, Brikat Fateh, Saibi Ahmed Lamine et Khenniche Ahmed", conclut le communiqué.