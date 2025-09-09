Afrique: Poursuite des travaux de la 4e édition de l'IATF à Alger

ALGER — Les travaux de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025) se poursuivent mardi au Palais des expositions (Alger), avec un programme ponctué par la signature de nouvelles conventions de partenariat et d'accords commerciaux et d'investissement, la visite d'officiels, ainsi que la tenue de plusieurs rencontres thématiques et activités économiques.

Cette sixième journée est notamment marquée par l'organisation d'un Hackathon IATF 2025, dont la remise des prix aux startups africaines lauréates est prévue dans l'après-midi.

Le programme comprend également une rencontre consacrée aux relations Afrique-Etats-Unis, sous le thème "Transformer les changements politiques en opportunités stratégiques", ainsi qu'une journée Union africaine-ZLECAf, dédiée aux avancées du processus d'intégration économique continentale.

Par ailleurs, plusieurs autres activités sont inscrites à l'agenda, dont le lancement de la plateforme du secteur privé de la ZLECAf, une rencontre sur le potentiel du commerce numérique pour une Afrique sans frontière, en plus des manifestations parallèles déjà en cours, telles que le Salon africain de l'automobile, le Pôle africain de recherche et d'innovation (ARIH), le programme AU Youth Startup, le Creative Africa Nexus (CANEX), ainsi que l'exposition commerciale et les rencontres B2B.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Placée sous le slogan "Passerelles vers de nouvelles opportunités", cette édition de l'IATF, organisée du 4 au 10 septembre, enregistre la participation de délégations issues de 140 pays et de plus de 2.000 entreprises africaines et internationales, dont environ 200 algériennes.

L'événement devrait accueillir près de 35.000 visiteurs professionnels et aboutir à la conclusion d'accords commerciaux et d'investissement estimés à plus de 44 milliards de dollars.