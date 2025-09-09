Afrique: Poursuite des travaux de la 4e édition de l'IATF à Alger

9 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les travaux de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025) se poursuivent mardi au Palais des expositions (Alger), avec un programme ponctué par la signature de nouvelles conventions de partenariat et d'accords commerciaux et d'investissement, la visite d'officiels, ainsi que la tenue de plusieurs rencontres thématiques et activités économiques.

Cette sixième journée est notamment marquée par l'organisation d'un Hackathon IATF 2025, dont la remise des prix aux startups africaines lauréates est prévue dans l'après-midi.

Le programme comprend également une rencontre consacrée aux relations Afrique-Etats-Unis, sous le thème "Transformer les changements politiques en opportunités stratégiques", ainsi qu'une journée Union africaine-ZLECAf, dédiée aux avancées du processus d'intégration économique continentale.

Par ailleurs, plusieurs autres activités sont inscrites à l'agenda, dont le lancement de la plateforme du secteur privé de la ZLECAf, une rencontre sur le potentiel du commerce numérique pour une Afrique sans frontière, en plus des manifestations parallèles déjà en cours, telles que le Salon africain de l'automobile, le Pôle africain de recherche et d'innovation (ARIH), le programme AU Youth Startup, le Creative Africa Nexus (CANEX), ainsi que l'exposition commerciale et les rencontres B2B.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Placée sous le slogan "Passerelles vers de nouvelles opportunités", cette édition de l'IATF, organisée du 4 au 10 septembre, enregistre la participation de délégations issues de 140 pays et de plus de 2.000 entreprises africaines et internationales, dont environ 200 algériennes.

L'événement devrait accueillir près de 35.000 visiteurs professionnels et aboutir à la conclusion d'accords commerciaux et d'investissement estimés à plus de 44 milliards de dollars.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.